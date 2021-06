Amazon vient de dévoiler sa liste officielle des best-sellers Prime Day 2021 – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon vient de publier son communiqué de presse de synthèse pour Prime Day, et ne le sauriez-vous pas… Prime Day 2021 a été le plus grand Prime Day de tous les temps ! Oui, il va de soi qu’Amazon fait la même proclamation chaque année. Cette année, cependant, tout ce que vous aviez à faire était de jeter un coup d’œil à toutes les offres et vous pouviez immédiatement dire que 2021 allait être une année éclatante pour le grand événement de vente Prime Day d’Amazon.

Le Prime Day 2021 est peut-être terminé, mais croyez-le ou non, donc bon nombre des offres Prime Day les plus populaires parmi nos lecteurs sont toujours disponibles en ce moment. Les faits saillants incluent le n°1 le plus vendu Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente pour seulement 16,98 $ (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key), le plus récent Thermostat Nest en vente à son prix le plus bas jamais vu ou le produit phare Nest Learning Thermostat pour 199 $, un populaire Ordinateur portable Windows 10 et pack microSDXC 128 Go pour seulement 219,99 $, une remise massive de 600 $ sur un superbe Téléviseur intelligent 4K de Sony, un énorme rabais de 80 $ sur le Apple Watch série 6, Pommes iPad 10,2 pouces pour seulement 299 $, le nouveau chaud Roku Express 4K+ pour seulement 29,99 $ et deux autres offres Roku, une énorme remise de 160 $ ​​sur le Aspirateur robot Roomba i3+ qui se vide une fois le nettoyage terminé, Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour un plus bas historique de 6,07 $ chacun, un incroyable Drone caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone pour seulement 59,39 $ avec le code promo PDP6DEAL, le populaire Aspirateur robot Yeedi k600 pour seulement 89,99 $, et plus. Vous pouvez même obtenir le magnifique Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 qui coûte normalement 600 $ en vente pour seulement 299,99 $ – c’est encore moins cher qu’au Prime Day !

Vous vous demandez si l’une de ces offres fantastiques figurait sur la liste d’Amazon des best-sellers de Prime Day 2021 ? Eh bien, nous avons enfin notre réponse car Amazon vient de dévoiler la liste des produits les plus vendus de Prime Day.

Meilleure offre du jour Amazon a oublié de mettre fin à cette offre Prime Day la plus vendue – maintenant à seulement 17 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 16,98 $ Vous économisez : 13,48 $ (45%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pouvez-vous deviner quel était le best-seller n°1 aux États-Unis lors du Prime Day 2021 ? Non, ce n’était pas un Instant Pot ou un appareil Amazon comme un Kindle. C’était en fait le Hydropulseur électrique Waterpik, qui était en vente avec un rabais important. Cette remise Prime Day a maintenant disparu, mais il est intéressant de noter que le n ° 2 le plus vendu du grand événement de vente d’Amazon – Poudre de protéines végétales biologiques d’Orgain — est toujours en vente avec une énorme remise de 46% !

A noter également, Amazon a déclaré que le produit le plus vendu au monde à partir de Prime Day 2021 était le Fire TV Stick 4K. Si vous avez raté cette vente, il convient de noter que l’offre Prime Day a disparu, mais vous pouvez toujours économiser 20% si vous vous dépêchez.

Ce sont les cinq offres Prime Day les plus vendues aux États-Unis, selon Amazon :

Voici quelques détails supplémentaires tirés de la note d’Amazon à la presse mercredi matin :

Les catégories les plus vendues dans le monde pour le Prime Day 2021 comprenaient les outils, la beauté, la nutrition, les soins pour bébé, l’électronique, y compris les appareils Amazon, les vêtements et les produits ménagers. Les produits les plus vendus dans le monde pour le Prime Day 2021 comprenaient le robot aspirateur iRobot Roomba 692, la cafetière Keurig K-Slim, les vitamines gommeuses au vinaigre de cidre de Goli Nutrition et les bandes Crest 3D White Professional Effects. Les membres Prime du monde entier ont économisé tout en se préparant pour la rentrée en achetant plus de 600 000 sacs à dos, 1 million d’ordinateurs portables, 1 million d’écouteurs, 240 000 ordinateurs portables, 40 000 calculatrices et 220 000 produits Crayola. Des dizaines de millions de clients ont visionné des démonstrations de produits Prime Day et des essais d’essais, entendu directement des créateurs, et plus encore lors des diffusions en direct Amazon Live tout au long de Prime Day.

Et voici quelques autres informations du communiqué de presse de clôture du Prime Day 2021 d’Amazon :

Les membres ont profité d’économies incroyables sur les appareils Amazon tout au long du Prime Day.

Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote était l'article le plus populaire acheté pendant le Prime Day, les clients achetant plus de lecteurs multimédias en streaming Fire TV 4K le Prime Day cette année que n'importe quel Prime Day précédent. Les clients ont acheté un nombre record de téléviseurs Fire, de marques telles que Toshiba et Insignia, pendant le Prime Day et les deux semaines précédant l'événement de cette année. Les clients ont acheté des centaines de milliers de tablettes Amazon Fire et de tablettes Fire Kids ce Prime Day, y compris la toute nouvelle tablette Fire HD 10, la tablette Fire HD 8 et la tablette Fire HD 8 Kids. Dans les jours qui ont précédé le Prime Day, Alexa a contribué à faciliter les achats pour des dizaines de millions de clients, notamment en trouvant de manière proactive des offres sur les articles dans les paniers des clients et en leur permettant de recevoir des rappels importants.

