Amazon vient de dévoiler ses propres téléviseurs avec des prix que vous ne croirez pas, et les précommandes sont en direct

Amazon vend des téléviseurs d’autres marques depuis des années, mais maintenant, le détaillant veut fabriquer le sien. Cette semaine, Amazon a annoncé la série Fire TV Omni, la première gamme de téléviseurs construits par Amazon. Les offres d’Amazon sur les téléviseurs tiers sont folles, vous pouvez donc imaginer à quel point les prix sont bas sur ses propres téléviseurs ! Les téléviseurs Omni Series d’Amazon intègrent l’expérience Fire TV et disposent également de la technologie vocale en champ lointain. Avec les micros à champ lointain, les commandes vocales mains libres Alexa seront toujours disponibles, même lorsque le téléviseur est éteint ou en utilisant une entrée HDMI. Vous pouvez également synchroniser les appareils de la série Omni avec les haut-parleurs intelligents Echo.

Amazon Fire TV Omni Series à venir en octobre

Les téléviseurs Amazon Fire TV Omni Series seront disponibles en octobre 2021. Source de l’image : Amazon

La série Fire TV Omni d’Amazon sera disponible dans les tailles 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Chaque modèle aura une résolution 4K UHD et une prise en charge de HDR10, HLG et Dolby Digital Plus. Les modèles 65 pouces et 75 pouces ont également des lunettes plus minces et une prise en charge de Dolby Vision.

Une nouvelle série de fonctionnalités vocales Alexa est également introduite aux côtés de la série Omni :

« Alexa, que dois-je regarder ? »

“Alexa, joue quelque chose” de Netflix (etc.)

“Alexa, joue à TikTok”

Découvrez-en plus avec X-Ray sur Prime Video

« Nous avons repensé ce qu’un téléviseur peut faire en le construisant avec deux de nos expériences les plus populaires au cœur : la puissance intelligente toujours disponible d’Alexa en champ lointain et l’approche de contenu de Fire TV en matière de divertissement », a déclaré Daniel Rausch. , vice-président d’Amazon Entertainment Devices and Services, dans un communiqué de presse. “Nos nouveaux téléviseurs intelligents Fire TV Omni Series, avec un accès mains libres à Alexa, rendent le contrôle de votre téléviseur plus rapide, plus simple et plus naturel.”

Les téléviseurs Amazon Fire TV Omni Series seront disponibles le 27 octobre à partir de 409,99 $. Les précommandes commencent immédiatement.

La nouvelle série 4 d’Amazon

Les téléviseurs Amazon Fire TV de la série 4 seront disponibles en octobre 2021. Source de l’image : Amazon

En plus de la série Fire TV Omni, Amazon a également présenté la série Fire TV 4, plus abordable. Tout comme la série Omni, les téléviseurs de la série 4 offrent une résolution 4K UHD et prennent en charge HDR 10 + HLG. Comme leur nom l’indique, ils sont également préchargés avec l’interface Fire TV d’Amazon. La vraie différence est que les téléviseurs de la série 4 n’incluent pas de commandes vocales intégrées. Vous devrez utiliser la télécommande vocale Fire TV Alexa pour parler à un téléviseur de la série 4. Il n’y a également que trois tailles : 43, 50 et 55 pouces.

Les téléviseurs Amazon Fire TV de la série 4 seront disponibles le 27 octobre à partir de 369,99 $.

Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon a du punch

Amazon Fire TV Stick 4K Max sera disponible en octobre 2021. Source de l’image : Amazon

Au-delà de ses nouveaux téléviseurs, Amazon en a également profité pour dévoiler un nouveau stick de streaming. Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon possède bon nombre des nouvelles fonctionnalités Alexa mentionnées ci-dessus, ainsi qu’un matériel plus puissant. Amazon dit que le Fire TV Stick 4K Max a 40 % de puissance en plus que le Fire TV Stick 4K, un processeur quadricœur 1,8 GHz, 2 Go de RAM et la prise en charge du Wi-Fi 6.

Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon sera disponible le 7 octobre pour 54,99 $.

