Amazon vient de dévoiler ses tout nouveaux Echo Show 5 et Echo Show 8 – précommandez-les ici – .

Les appareils Echo Show d’Amazon ne sont certainement pas aussi révolutionnaires que ses haut-parleurs intelligents Echo d’origine lors de leur première sortie. Cela dit, il s’agit de la prochaine étape logique dans l’évolution des appareils domestiques intelligents qui servent principalement de portails d’assistants virtuels. Alors qu’un gadget comme le Point d’écho est idéal pour tant de compétences Alexa différentes, il manque une énorme pièce du puzzle car cela ne permet pas à Alexa de vous montrer quoi que ce soit. Demander à Alexa des recettes est génial, mais Echo Dot ne peut pas les afficher sur un écran. Ou que diriez-vous de rechercher des didacticiels YouTube ou de vérifier qui est à votre porte grâce à votre Ring Video Doorbell? Un haut-parleur intelligent Echo ne peut faire aucune de ces choses, et il ne peut certainement pas faciliter les chats vidéo qui font fureur en ce moment.

C’est là que des appareils tels que la gamme Echo Show entrent en jeu, et Amazon vient d’annoncer de grandes mises à jour de son très populaire Écho Show 5 et Écho Show 8 écrans intelligents.

Amazon a récemment donné le produit phare Écho Show 10 une mise à niveau massive. En fait, c’est probablement maintenant l’écran intelligent le plus avancé de la planète. Il regorge de fonctionnalités intéressantes, mais la plus importante est certainement la nouvelle conception motorisée qui permet à l’écran de vous suivre lorsque vous vous déplacez. C’est génial pour les chats vidéo et pour garder un œil sur l’écran lorsque vous vous déplacez, bien sûr, mais c’est une fonctionnalité coûteuse compte tenu du prix de détail de 250 $ de l’Echo Show 10.

La 2e génération récemment annoncée Écho Show 5 et Écho Show 8 n’ont pas de mises à niveau aussi sophistiquées, mais ce dernier a une fonctionnalité similaire qui est très cool. Grâce à un appareil photo de 8 mégapixels amélioré, l’Echo Show 8 comprend une fonction de cadrage automatique astucieuse qui utilise le zoom numérique pour vous garder toujours au centre du cadre. C’est génial pour les chats vidéo avec des amis, la famille et des collègues de travail.

Les deux nouveaux écrans intelligents de 2e génération incluent un tas d’autres améliorations intéressantes, et le plus petit modèle bénéficie également d’une belle réduction de prix. le Echo Show 5 de la génération actuelle est actuellement en vente pour seulement 49,99 $, mais il se vend normalement à 90 $ lorsqu’Amazon ne passe pas d’accord. Le nouvel Echo Show 5 de 2e génération se vend à 84,99 $ à la place. C’est une petite différence, mais chaque centime compte. L’Echo Show 8 de 2e génération conservera le prix de détail de 129,99 $ du modèle actuel Echo Show 8 d’Amazon, bien que le modèle actuel est en vente pour 109,99 $ pour le moment.

Tant la 2e génération Écho Show 5 et la 2ème génération Écho Show 8 devraient sortir le 9 juin, dans quatre semaines. Cela dit, ils sont tous deux disponibles en pré-commande afin que vous puissiez être l’une des premières personnes au monde à essayer les derniers et meilleurs gadgets d’Amazon. Il est à noter qu’Amazon offre une garantie de prix de précommande.Par conséquent, si ces nouveaux modèles Echo Show sont mis en vente lors de leur sortie le mois prochain, vous pouvez être assuré que vous paierez le prix réduit au lieu de la vente au détail complète.

