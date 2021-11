Amazon vient de publier une grosse mise à jour Alexa avec toutes ces nouvelles fonctionnalités

Chaque mois, Amazon publie un résumé sur son blog Alexa mettant en évidence toutes les actualités des dernières semaines. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais Amazon met constamment à jour et met à niveau son assistant virtuel avec des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, en octobre, Amazon a lancé de nouvelles fonctionnalités qui facilitent le transfert audio entre les appareils compatibles Alexa dans différentes pièces de votre maison.

Amazon détaille les nouvelles fonctionnalités d’Alexa

Comme le note Amazon, les utilisateurs d’Echo ont écouté des milliards d’heures de musique, de podcasts et de radio en 2021. Malheureusement, il n’a jamais été aussi facile d’emporter tout ce que vous écoutez d’une pièce à l’autre. Du moins, c’était le cas avant le mois dernier, quand Amazon a ajouté une collection de nouvelles commandes vocales à Alexa. Désormais, vous n’aurez plus jamais à vous arrêter d’écouter vos chansons préférées.

Que se passe-t-il si vous êtes au milieu d’un épisode de podcast ou à mi-chemin d’une liste de lecture, mais que vous devez vous précipiter ? Vous pouvez maintenant insérer vos Echo Buds, les connecter à votre téléphone et dire «Alexa, déplacez ma musique ici» pour commencer à écouter sur vos écouteurs. Vous pouvez faire la même chose avec Echo Auto dans votre voiture. Lorsque vous quittez la maison, dites « Alexa, faites une pause » sur l’appareil qui diffuse de la musique.

Une fois que vous atteignez votre voiture, connectez le téléphone à Echo Auto. Dites « Alexa, reprenez la musique » pour reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Plus de nouvelles compétences Alexa

Cela ne s’arrête pas là non plus, car vous pouvez également déplacer l’audio entre les groupes. Si vous commencez à écouter dans votre chambre mais que vous souhaitez vous déplacer dans le salon, dites « Alexa, déplacez ma musique dans le salon » pour la faire passer en douceur d’un groupe à l’autre.

De plus, si vous souhaitez déplacer votre audio d’un écho spécifique à un autre, dites simplement « Alexa, pause » sur l’appareil en train de lire la chanson ou le podcast, puis dites « Alexa, reprenez la musique/le podcast/la radio ici » sur le nouvel appareil .

Voici quelques-unes des autres nouvelles fonctionnalités qu’Amazon a ajoutées à Alexa au cours du mois dernier :

Vous pouvez demander à Alexa de jouer à « The Two-Minute Drill » pour une courte émission d’avant-match sur n’importe quelle équipe de la NFL. « Alexa, Play Something on Netflix » lancera un film ou une émission que vous pourriez aimer sur les appareils Fire TV. « Alexa, ouvre TikTok » ouvre l’application TikTok TV et « Alexa, joue à TikTok » commence à lire des vidéos Enfin, « Alexa, quelles sont mes offres ? » vous permet de commencer à magasiner pour des offres spéciales sur les meilleures marques

Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront sûrement utilisées par de nombreux propriétaires d’appareils Echo. La mauvaise nouvelle est qu’Alexa perd également parfois des fonctionnalités. Plus tôt cette semaine, Amazon a confirmé qu’Alexa ne pourra plus accéder aux comptes de messagerie. Vous n’avez peut-être pas utilisé cette fonctionnalité, mais c’était un moyen simple de vérifier votre boîte de réception sans avoir à ouvrir une application ou à ouvrir un onglet de navigateur.