Amazon vient de rabaisser cette Smart TV Philips 55″ OLED qui dispose également d’Ambilight | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La Smart TV Philips avec dalle OLED, qui comprend également le système d’éclairage Ambilight, est remise de plus de 700 euros pour une durée limitée sur Amazon.

Si trouver une bonne Smart TV devient de plus en plus facile grâce à la baisse des prix dans le milieu de gamme, quand on veut une smart TV haut de gamme le prix commence à beaucoup monter, dépassant presque toujours les 1 000 euros.

Si vous cherchez un nouveau téléviseur et que vous le voulez bon et le moins cher possible, vous avez la possibilité de vous l’acheter une Smart TV de 55 pouces avec une dalle OLED Philips pour seulement 889 euros.

Smart TV 55 pouces avec dalle OLED, Android TV avec Google Assistant et Chromecast intégrés ainsi que le système d’éclairage Ambilight.

Nous parlons d’un téléviseur intelligent Philips haut de gamme qui intègre un panneau OLED, vous vous assurez donc que les couleurs seront très vives, les noirs profonds et le niveau de luminosité élevé. Tout se traduit par une qualité d’image très élevée et cela, surtout dans le contenu 4K, impressionne.

c’est compatible avec vidéo 4K, HDR10+ et Dolby Vision. Son processeur d’image P5 est capable d’améliorer chaque image affichée à l’écran, en plus de mettre à l’échelle le contenu inférieur pour qu’il soit aussi proche que possible de la 4K.

Si vous êtes fan de Les téléviseurs Philips vous saurez qu’ils se démarquent avant tout grâce au système Ambilight. Ce modèle l’inclut également, un système d’éclairage LED multicolore capable d’afficher des couleurs qui représentent l’image au dos.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Ambilight est l’un des meilleurs moyens que vous trouverez pour améliorer l’immersion dans les films, les séries ou même les jeux vidéo.

Ce Philips 55OLED804/12 aussi a Android TVPar conséquent, vous aurez accès à toutes les applications de streaming que vous pouvez imaginer, notamment YouTube, Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix et bien d’autres.

Il a également une intégration avec Assistant vocal de Google et fonctionnalités Chromecast.

Obtenez une remise de 50% sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

La remise de cette Smart TV est de 709 euros, le plus important à ce jour, ce qui nous permet de dire que vous recherchez le prix le plus bas de l’histoire de ce téléviseur OLED de 55 pouces.

Obtenez-le pour 889,99 euros avec la livraison gratuite et aussi avec la livraison gratuite tant que vous êtes membre Amazon Prime. Si vous vous inscrivez maintenant, cela prendra quelques minutes et vous pourrez l’essayer gratuit pendant 30 jours.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.