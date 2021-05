Amazon vient peut-être de divulguer le Switch Pro inédit de Nintendo – .

Les rumeurs d’une Nintendo Switch améliorée se sont intensifiées ces dernières semaines, mais elles ont vraiment atteint leur paroxysme jeudi dernier lorsqu’un utilisateur de Twitter a repéré une liste pour une “New Nintendo Switch Pro” sur Amazon Mexique. Le nom du produit a changé peu de temps après et la liste a finalement été complètement supprimée, mais il s’agissait d’un autre élément de preuve convaincant indiquant une annonce imminente de Nintendo concernant une console Switch plus puissante.

La dernière série de rumeurs a débuté mercredi dernier avec un article de Bloomberg citant des sources qui affirmaient que Nintendo commencerait à assembler le prochain modèle Switch dès juillet, avec des plans pour lancer la console remaniée en septembre ou octobre 2021. L’annonce officielle de Nintendo est devrait venir avant l’E3 2021, qui commence le 12 juin, ce qui permettra aux développeurs de montrer les jeux qu’ils créent pour le Switch mis à niveau.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Avec un matériel plus avancé, le “Switch Pro” de Nintendo coûtera probablement plus de 299 $, ce que le Switch original vend encore pendant plus de quatre ans après son lancement en 2017. Le prix de détail n’a pas encore fui, mais selon Bloomberg, les fournisseurs s’attendent à un revenu unitaire plus élevé, ils doivent donc croire que le modèle amélioré aura un prix plus élevé lorsqu’il arrivera dans les magasins plus tard cette année.

Cela nous ramène à la liste supprimée d’Amazon Mexique, que vous pouvez voir dans son intégralité ci-dessous :

paniquez sans raison réelle https://t.co/LfFiVZJHMw https://t.co/l1higyB3IQ pic.twitter.com/WZFMiNqIpp – Wario64 (@Wario64) 28 mai 2021

Nous avons été trompés par des listes Amazon similaires dans le passé, mais comme le souligne Video Games Chronicle, ce ne serait pas la première fois qu’une liste Amazon Mexique gâcherait les plans d’une entreprise. Quelques heures avant son annonce, Spyro Reignited Trilogy est apparu sur Amazon Mexico avec une date de sortie le 21 septembre. Plus tard dans la journée, Activision a confirmé l’existence du jeu ainsi que la date de sortie (bien que le jeu ait finalement été retardé au 13 novembre 2018).

Maintenant, cela ne suffit pas à prouver que la liste Nintendo est légitime, mais la bonne nouvelle pour les fans de Nintendo est qu’il ne reste que 12 jours avant le début du grand événement commercial du jeu vidéo E3. Nintendo a déjà confirmé qu’il participera à l’événement virtuel cette année, donc si les sources de Bloomberg ont raison, cela ne devrait pas tarder avant que la société n’officialise le Switch Pro.

En mars, un rapport Bloomberg distinct présentait les mises à niveau qui seraient présentées sur le nouveau Switch. Selon ce rapport, la Nintendo Switch Pro aura un écran OLED de 7 pouces et 720p construit par Samsung, ce qui constituerait une amélioration significative par rapport à l’écran LCD de 6,2 pouces du modèle de lancement. Le Switch Pro devrait également prendre en charge les graphiques 4K lorsque la console est amarrée et connectée à un téléviseur – une décision qui permettra à Nintendo de se familiariser avec les autres consoles modernes.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission