Amazon vous offre 10 euros pour Prime Day si vous dépensez 10 euros sur des produits de petites et moyennes entreprises | La technologie

Vous souhaitez obtenir un crédit gratuit pour effectuer des achats sur Amazon Prime Day 2021 ? Amazon vous donne 10 euros si vous dépensez 10 euros sur des produits de petites et moyennes entreprises. Découvrez les conditions de la promotion et profitez-en pour économiser !

Il reste à peine deux semaines avant la célébration de l’Amazon Prime Day 2021. A cette occasion le grand événement shopping du géant du e-commerce a lieu les 21 et 22 juin, et vous avez sûrement déjà votre wish list prête pour profiter des succulentes remises qui nous attendent ces jours-ci.

Mais nous avons une très bonne nouvelle qui vous permet d’économiser encore plus. Amazon vous offre 10 euros pour vos achats Prime Day si vous dépensez maintenant au moins 10 euros sur des produits sélectionnés de petites et moyennes entreprises. Ci-dessous, nous expliquons en détail en quoi consiste cette offre, et si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les conditions légales sur cette page.

La promotion PME vous permet d’obtenir 10 euros de crédit pour vos achats Prime Day. Pour ce faire, il vous suffit de dépenser au moins 10 euros sur une série de produits sélectionnés de petites et moyennes entreprises en vente sur Amazon Espagne.

Gagnez 10 € pour Prime Day en achetant 10 € de produits de petites et moyennes entreprises

Si vous souhaitez connaître les produits sélectionnés, vous pouvez les voir sur cette page. Vous y trouverez des articles d’innombrables catégories, des produits cosmétiques et compléments alimentaires, en passant par les masques et les articles de parapharmacie, jusqu’aux appareils électroniques et électroménagers.

Par exemple, Un achat intéressant pour bénéficier de cette promotion est ce pot programmable de NewCook. Il a une capacité de 5 litres, dispose de 8 menus préconfigurés et peut être programmé jusqu’à 24 heures. Son prix est de 44,90 euros, mais grâce à cette offre, il vous coûte en réalité 34,90 euros, puisque vous bénéficiez de 10 euros pour effectuer des achats le Prime Day.

Les commandes qui entrent dans l’offre sont celles passées à partir d’aujourd’hui, lundi 7 juin, jusqu’au dimanche 20 juin prochain, juste un jour avant la célébration du Prime Day.

Après avoir acheté l’un des produits sélectionnés d’une valeur d’au moins 10 euros, Vous pouvez demander votre crédit de 10 euros pour Prime Day via l’e-mail de confirmation qui arrivera dans votre boîte de réception. N’oubliez pas que vous ne pourrez utiliser ce bon cadeau que pour vos achats des 21 et 22 juin.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.