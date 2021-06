Amazon vous offre 20 euros pour Prime Day : pour que vous puissiez les obtenir | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez de l’argent gratuit pour vos achats pour le prochain Prime Day 2021, avec cette astuce simple, vous aurez 20 euros à dépenser pour tout ce que vous voulez.

Il reste très peu de jours avant le début du Prime Day 2021. Cette année, la date est avancée et alors qu’elle était normalement célébrée en juillet, maintenant ce sera les 21 et 22 juin. On ne compte pas l’étrange 2020 qui a été célébré en octobre à cause de la pandémie.

Mais Prime Day est une journée de shopping très importante sur Internet car il y aura des milliers d’offres disponibles pour tous les utilisateurs Prime, à la fois les clients abonnés de longue date et les nouveaux avec un essai gratuit de 30 jours. Ce que vous n’avez peut-être pas pour ce Prime Day, c’est que vous pouvez obtenir 20 euros gratuits à dépenser pour le Prime Day.

A travers une offre spéciale qui ne convient pas à tous les utilisateurs, Amazon offre 20 euros de crédit sous forme de bon promotionnel à dépenser sur vos prochains achats dans la célèbre boutique.

Vous voulez savoir comment obtenir ces 20 euros gratuitement sur Amazon ? Lisez la suite pour savoir si vous faites partie des chanceux.

20 euros offerts à l’achat sur Amazon

Amazon offre gratuitement 20 euros à un certain nombre d’utilisateurs sélectionnés, non valable pour tous les abonnés Prime.

La seule chose que vous devez faire pour savoir si vous faites partie des personnes chanceuses est, tout d’abord, de vous assurer que vous êtes un abonné Prime. Pour ce faire, allez vous inscrire gratuitement. Tu vas avoir Essai gratuit de 30 jours et vous pouvez annuler quand vous le souhaitez.

Une fois inscrit, si vous ne l’étiez pas déjà, rendez-vous sur la page promotion pour vérifier si vous êtes éligible.

Comment gagner les 20 euros gratuits d’Amazon

Selon les bases de la promotion, Amazon ne distribuera que 20 euros de bons à dépenser sur Amazon à tous les utilisateurs qui ajoutent votre compte bancaire sur votre compte Amazon pour la première fois comme option de paiement éligible sur vos achats.

La chose la plus normale est d’avoir votre carte de débit ou de crédit, mais vous pouvez également payer avec le compte bancaire.

Les 20 euros sous forme de bon d’achat sont utilisables uniquement sur les achats supérieurs à 50 euros, quelque chose qui étant donné que Prime Day est sur le point de commencer, il vous est facile d’atteindre cette limite. Mais vous pouvez l’utiliser à partir du moment où vous recevez la confirmation et avant le 31 août 2021.

Qui est éligible au bon de 20 euros sur Amazon

Les bases de l’offre de ce bon sont claires. Tout le monde ne peut pas y accéder. C’est Amazon qui choisit au hasard les utilisateurs pouvant accéder à cette promotion.

Pour être éligible, Amazon doit vous avoir contacté d’une manière ou d’une autre, par exemple via une bannière marketing sur le Web, un e-mail ou une notification push dans l’application mobile.

Ils invitent les utilisateurs du 2 juin au 17 juin, il est donc encore temps de le recevoir. Vérifiez votre courrier électronique, même votre bac à courrier indésirable et installez leur application mobile au cas où vous feriez partie des chanceux.

Sur quoi pouvez-vous dépenser les 20 euros gratuits d’Amazon

Si vous faites partie des personnes qui ont reçu l’avis et qui ont ajouté leur compte bancaire pour payer, vous pouvez l’utiliser jusqu’au 31 juin sur tout produit indiqué expédié et vendu par Amazon.

Les produits vendus et expédiés par une autre entreprise ou ceux vendus par une autre entreprise n’en valent pas la peine, mais Amazon s’en charge.

De plus, les produits tels que les livres, les appareils Amazon tels que les lecteurs Kindle, Echo et Fire), les contenus numériques tels que les applications, les abonnements ou les codes de jeu, les chèques-cadeaux Amazon et le lait pour bébé sont exclus. Elle ne s’applique pas non plus aux produits reconditionnés.

