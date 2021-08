Amazon vous permettra bientôt d’acheter maintenant, de payer plus tard

Les clients d’Amazon pourront bientôt acheter maintenant et payer les produits plus tard, car le géant du commerce électronique a annoncé un nouveau partenariat avec le réseau de paiement Affirm.

Les services Acheter maintenant, payer plus tard sont devenus de plus en plus populaires parmi les consommateurs, car ils leur permettent d’étaler les paiements des produits sur une période de temps via des versements. Outre Affirm, Klarna et Afterpay sont d’autres acteurs clés de l’espace en croissance.

Dans le cadre de leur nouveau partenariat, Amazon et Affirm sont actuellement en train de mettre le service du réseau de paiement à la disposition de certains clients, mais dans les mois à venir, Amazon prévoit de le rendre plus largement disponible.

Achetez maintenant, payez plus tard sans frais cachés

Bien que les consommateurs puissent acheter des produits et les payer plus tard en utilisant des cartes de crédit depuis les années 1950, des frais de retard et d’autres frais cachés s’appliquent souvent. Affirm, d’autre part, ne facture aucun frais de retard ou caché aux consommateurs.

Certains clients Amazon auront bientôt la possibilité de diviser le coût total des achats de 50 $ ou plus en paiements mensuels simples à l’aide d’Affirm. Les clients autorisés à utiliser le service verront le coût total de leur achat à l’avance et ne paieront jamais plus que ce qu’ils ont accepté à la caisse.

SVP des ventes chez Affirm, Eric Morse a fourni de plus amples informations sur le nouveau partenariat de l’entreprise avec Amazon dans un communiqué de presse, en déclarant :

« En nous associant à Amazon, nous apportons la transparence, la prévisibilité et l’abordabilité qu’Affirm offre aujourd’hui aux millions de personnes qui achètent sur Amazon.com aux États-Unis. Offrir l’alternative d’Affirm aux cartes de crédit offre également davantage de choix de paiement et de flexibilité que les consommateurs d’Amazon souhaitent. »