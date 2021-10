Amazon Web Services cherche à transférer le règlement et la garde des crypto-monnaies vers le cloud

Le géant de l’infrastructure souhaite embaucher un spécialiste des services financiers pour travailler avec des institutions financières mondiales et des fintechs innovantes, et « transformer la façon dont ils traitent les actifs numériques (par exemple, les crypto-monnaies, les CBDC). [central bank digital currencies], pièces stables, tokens sécurisés, tokens adossés à des actifs et NFT [non-fungible tokens]) de la découverte du prix à l’exécution, au règlement et à la conservation.

Share