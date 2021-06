Amazon Web Services dévoile les 10 premières startups de Space Accelerator

Lunar Outpost développe un prospecteur de ressources robotique appelé MAPP, ou Mobile Autonomous Prospecting Platform, et a déjà reçu le feu vert de la NASA pour collecter des matériaux sur la lune. (Avant-poste lunaire via YouTube)

Les 10 premières entreprises à participer au programme d’accélérateur d’Amazon Web Services pour les startups spatiales ciblent des territoires allant de l’orbite terrestre basse à la surface de la Lune et de Mars.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite au dévoilement de l’AWS Space Accelerator en mars. Le directeur de la technologie d’Amazon, Werner Vogels, a déclaré que les 10 entreprises avaient été sélectionnées parmi plus de 190 propositions de 44 pays.

“Ces entreprises des États-Unis et d’Europe couvrent un large éventail de capacités spatiales avec un impact ici sur Terre aujourd’hui, ainsi que sur l’approche de l’humanité pour travailler et vivre dans l’espace à l’avenir”, a-t-il écrit dans un article de blog.

Sur une période de quatre semaines, les entreprises recevront une formation technique pratique en apprentissage automatique, calcul haute performance et autres outils du commerce du cloud computing. Ils entendront des mentors parler de développement commercial et d’investissement, et ils recevront 100 000 $ en crédit AWS Activate pour les services cloud.

“Comme nous aimons le dire chez Amazon,” la vitesse compte “, et notre objectif est de faire sortir ces startups de l’autre côté de leurs brèves quatre semaines prêtes à marquer encore plus l’industrie spatiale”, a déclaré Vogels.

Certaines des startups ont moins de 20 employés, tandis que d’autres en ont plus de 100. Elles proviennent également de divers endroits sur la chronologie du cycle de financement, de l’amorçage à la série C. Voici le récapitulatif complet :

Espace cognitif, basée au Texas, offre une gestion de constellation évolutive aux opérateurs de satellites en tirant parti de la technologie du cloud et de l’IA.

D-Orbite, qui a été fondée en Italie et possède une filiale en Grande-Bretagne, se concentre sur la logistique spatiale et les services de transport, y compris le stockage et le traitement de données en orbite.

Laboratoires Descartes est une société de renseignement géospatiale basée au Nouveau-Mexique qui analyse des données et des images de télédétection pour des applications allant du renseignement militaire à l’exploration minière.

Edgybees. basée dans le Maryland, fournit une connaissance de la situation instantanée à la vidéo et à l’imagerie aérienne, en utilisant une plate-forme de réalité augmentée bien adaptée aux premiers intervenants sur les lieux d’une catastrophe.

Hawkeye 360 est une société d’analyse de données basée en Virginie qui utilise des satellites pour surveiller l’activité des radiofréquences pour les applications gouvernementales et commerciales.

LéoLabs, basée en Californie, est spécialisée dans le suivi de précision des débris spatiaux en orbite terrestre basse, à l’aide d’analyses d’apprentissage automatique et de son réseau de radars à commande de phase au sol.

Avant-poste lunaire est une startup du Colorado qui développe des robots entièrement autonomes et d’autres technologies qui permettront une présence humaine prolongée à la surface de la Lune et de Mars.

Acolyte orbital, dont le siège est en Californie, combine des images satellite hyperspectrales haute résolution et des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter les changements dans les ensembles de données et fournir des informations exploitables aux industries telles que l’énergie, la surveillance environnementale et la défense.

Satellite Vu est une entreprise britannique qui a pour mission de résoudre le changement climatique en suivant les émissions thermiques des structures artificielles dans le monde entier.

Espace Ursa, basée à New York, fournit des analyses de données à la demande aux clients en utilisant l’intelligence géospatiale et les données d’observation de la Terre.

AWS Space Accelerator est une collaboration entre le segment commercial Aerospace and Satellite Solutions d’Amazon Web Services et la société britannique Seraphim Capital.

Les applications cloud spatiales ont suscité davantage d’intérêt de la part d’AWS au cours des dernières années, comme en témoigne la création de l’unité aérospatiale ainsi que d’AWS Ground Station, une plateforme cloud pour le contrôle des satellites. Amazon travaille également sur une constellation de satellites à large bande connue sous le nom de Project Kuiper – un effort qui complète l’accent mis par AWS sur la haute frontière.