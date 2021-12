Amazon Web Services est de retour après une autre panne

Huit jours après une panne d’AWS de six heures qui a tout supprimé, des caméras de sécurité Ring à l’application McDonald’s, Amazon Web Services est à nouveau en panne, et il a de nouveau emporté des dizaines d’applications et de services. Le tableau de bord des pannes, DownDetector, montre que bon nombre des mêmes sites que la semaine dernière ont des problèmes importants, notamment Disney +, Ring, Twitch, DoorDash et à la fois PSN et Xbox Live.

La panne de la semaine dernière était liée à des problèmes dans une installation AWS en Virginie, et la panne d’aujourd’hui semble provenir de problèmes en Oregon et en Californie du Nord selon le tableau de bord AWS Service Health et il semble que la cause première a été trouvée et que des correctifs sont mis en œuvre :

« Nous avons identifié la cause première de la connectivité Internet à la région US-WEST-1 [and US-WEST-2 Region] et ont pris des mesures pour rétablir la connectivité. Nous avons constaté une certaine amélioration de la connectivité Internet au cours des dernières minutes, mais nous continuons à travailler pour une récupération complète. »

Les pannes Internet faisant tomber les nœuds d’un service d’hébergement répandu comme AWS sont au moins quelque peu inévitables, mais AWS semble avoir du mal à rediriger et à répartir rapidement la charge d’une installation en panne sur le reste du réseau pour éviter des pannes généralisées. Nous ne pouvons qu’espérer que cette panne ne prendra pas une demi-journée pour être complètement résolue. Tout comme la panne de la semaine dernière, les utilisateurs de Ring ont du mal à se connecter ou à accéder à leurs caméras et capteurs de sécurité, et de nombreux services Amazon sont en panne.

En effet, Amazon a trouvé la cause première de ses problèmes de connectivité Internet dans les installations des services Web Amazon de l’Oregon et de la Californie du Nord. La plupart des sites et services utilisant AWS sont revenus en ligne et semblent fonctionner normalement.

