Amazon Web Services lance un accélérateur de 5 semaines pour les startups d’énergie propre

La vue des sphères d’Amazon depuis la rue offre au moins un aperçu des plantes à l’intérieur. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon Web Services annonce la création d’un accélérateur de 5 semaines pour soutenir les startups de technologies propres. Les candidatures à AWS Clean Energy Accelerator sont acceptées à partir d’aujourd’hui jusqu’au 8 juin. L’entreprise sélectionnera 10 participants.

Le géant du cloud et de la vente en ligne basé à Seattle s’associe à Freshwater Advisors pour cette initiative. Freshwater est une société de capital-risque et de conseil à Chicago fondée en 2013 qui a travaillé avec plus de deux douzaines d’entreprises pour les aider à trouver et à s’associer avec des startups technologiques.

Amazon propose une variété de programmes d’accélération, tels que Alexa Next Stage (qui s’appelait auparavant Alexa Accelerator); AWS Space Accelerator récemment lancé; et Amazon IP Accelerator, qui aide les vendeurs de sa plate-forme à lutter contre la fraude à la propriété intellectuelle.

La valeur exacte des avantages de Clean Energy Accelerator est un peu floue. L’annonce indique que les startups «peuvent recevoir» un crédit promotionnel AWS Activate et met l’accent sur les opportunités de mentorat et de réseautage. Cela inclut un «mentorat technique, commercial et de mise sur le marché par des experts AWS en énergie propre», ainsi que des connexions avec les clients AWS et les entreprises du réseau de partenaires Amazon qui s’intéressent aux solutions d’énergie propre.

Amazon a fait des progrès notables en tant que leader de l’espace climatique au cours des deux dernières années. Il a contribué à la création du Climate Pledge, une promesse d’entreprise visant à réduire et à compenser à zéro ses émissions liées au réchauffement de la planète d’ici 2040 – une échéance de 10 ans avant l’Accord de Paris. Plus de 100 entreprises se sont inscrites.

Amazon a également créé un Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars, qui financera les investissements dans des entreprises et des technologies qui l’aideront, ainsi que d’autres, à atteindre ses objectifs en matière de climat et de durabilité.

Le mois dernier, elle a annoncé neuf nouveaux projets d’énergie éolienne et solaire, portant à 206 son nombre total de projets renouvelables.

Le nord-ouest du Pacifique abrite d’autres accélérateurs de technologies propres. L’accélérateur Cascadia CleanTech est un programme de 15 semaines organisé par CleanTech Alliance de Seattle et VertueLab, basé à Portland. Les accélérateurs Fledge acceptent les entreprises ayant des missions environnementales et sociales, y compris les entreprises non axées sur la technologie.

Note de l’éditeur: L’histoire a été mise à jour pour corriger le nombre d’entreprises participant au Climate Pledge et pour refléter la décision d’Amazon de prolonger la date limite de candidature au 8 juin.