Amazon Web Services lance une initiative de 40 millions de dollars visant à réduire les inégalités en matière de santé

Max Peterson. (Photo Amazon)

Amazon Web Services fournira 40 millions de dollars de crédits et de soutien technique sur trois ans aux organisations qui s’efforcent d’améliorer la santé et de réduire les inégalités en matière de soins.

« L’application de la technologie moderne aux systèmes de santé n’est pas une solution miracle pour mettre fin aux inégalités en matière de santé », a déclaré Max Peterson, vice-président du secteur public mondial d’Amazon chez AWS, dans un communiqué. “Mais cela peut accélérer la recherche et l’innovation en santé, uniformiser les règles du jeu pour l’accès aux soins, aider à fournir des informations fiables aux gens quand et où ils en ont besoin, rationaliser les chaînes d’approvisionnement, et plus encore.”

Le nouveau programme mondial, annoncé lundi, fonctionnera parallèlement à un autre lancé début 2020 pour soutenir la recherche et le développement de diagnostics COVID-19. AWS a soutenu 87 organisations dans 17 pays par le biais de ce programme, l’AWS Diagnostic Development Initiative.

Les organisations qui opèrent dans trois domaines clés sont invitées à postuler à la nouvelle initiative :

« Améliorer l’accès aux services de santé pour les communautés mal desservies. » Les organisations dans ce domaine peuvent recevoir un soutien pour les efforts visant à développer des outils pour atteindre les communautés marginalisées par le biais de la télésanté et de la télémédecine, notamment par le biais de la surveillance à distance des patients.

« Aborder les déterminants sociaux de la santé ». AWS soutiendra les projets qui utilisent la technologie pour traiter les résultats de santé influencés par des facteurs sociaux, économiques et environnementaux plus larges.

« Exploiter les données pour promouvoir des systèmes de soins plus équitables et inclusifs. » Les rapports nationaux et mondiaux sur les statistiques de la santé ne fournissent souvent pas de données complètes sur divers groupes, ce qui contribue aux inégalités. AWS prendra en charge les projets qui comblent cette lacune.