Amazon Web Services tombe à nouveau en panne, provoquant des problèmes pour Slack et Hulu

Amazon Web Services semble avoir baissé pour la troisième fois ce mois-ci. La dernière panne est à l’origine de problèmes de connectivité réseau pour certains utilisateurs de la côte est des États-Unis. Selon les données de DownDetector, la panne a affecté un certain nombre de services populaires, notamment Hulu, Coinbase, Imgur et Slack.

Amazon Web Services a publié la mise à jour suivante sur son tableau de bord de santé de service à 8 h 01 HE :

Nous pouvons confirmer une perte de puissance dans un seul centre de données dans une seule zone de disponibilité (USE1-AZ4) dans la région US-EAST-1. Cela affecte la disponibilité et la connectivité aux instances EC2 qui font partie du centre de données affecté dans la zone de disponibilité affectée. Nous rencontrons également des taux d’erreur d’API RunInstance élevés pour les lancements dans la zone de disponibilité affectée. La connectivité et l’alimentation d’autres centres de données dans la zone de disponibilité affectée, ou d’autres zones de disponibilité dans la région US-EAST-1 ne sont pas affectées par ce problème, mais nous vous recommandons de vous éloigner de la zone de disponibilité affectée (USE1-AZ4) si vous sont capables de le faire. Nous continuons à travailler pour résoudre le problème et rétablir l’alimentation dans le centre de données concerné.

Amazon Web Services a connu une panne de près de six heures le 7 décembre. La panne a affecté divers services populaires qui reposent sur le système cloud, notamment Disney+, Prime Video, Amazon Alexa, Netflix et l’application de paiement Venmo. À peine huit jours plus tard, AWS est de nouveau tombé en panne, affectant des services comme Twitch, Xbox Live et DoorDash.

