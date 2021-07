Amazon’s A League Of Their Own TV Show: le casting et 5 choses rapides que nous savons sur la série

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

À l’été 1992, Penny Marshall a présenté au monde Dottie Hinson, sa petite sœur Kit et le reste des Rockford Peaches dans un classique instantané, A League of Their Own. Eh bien, les fans de l’un des grands films sportifs de notre époque pourront bientôt revivre la magie de la All-American Girls Professional Baseball League lorsque l’émission télévisée A League of Their Own sur Amazon fera ses débuts à un moment donné. -un futur si lointain.

Est-ce la première fois que vous entendez parler de la prochaine série Amazon basée sur un film qui lui-même était un récit fictif de l’histoire réelle de l’AAGPBL et de son impact sur le passe-temps américain pendant la Seconde Guerre mondiale ? Ne vous inquiétez pas, car nous avons toutes sortes d’informations sur le casting de stars, qui dirige les choses et ce que nous pouvons nous attendre à voir de la version d’Amazon de A League of Their Own.