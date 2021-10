AMB décide de mordre Ugás et vous devez vous demander pourquoi il le fait ?

La WBA a mis les pieds sur lui en gardant Manny Pacquiao en tant que super champion en récréation après avoir élevé Ugás à cette position. Les conséquences ont été désastreuses et maintenant, il semble que nous assistions à une charge inversée pour le boxeur cubain. Nous analysons cela dans cette vidéo.

Que s’est-il passé? Grâce à une invention du Box-Off ils ont mis le pied à Yordenis Milagros Hernandez et bloqué les gros combats en chemin. Pourquoi l’ont-ils fait? On ne le sait pas exactement, mais ça ne sent pas bon du tout. La chose concernant le Cubain Yordenis Ugás apparaît clairement comme un traitement discriminatoire par rapport à d’autres cas irréguliers où la position de l’AMB est totalement permissive et complaisante. Exemples de Leo Santa Cruz, Ryota Murata, Erislandy Lara, Gervonta Davis ou David Morrell, entre autres.

Malheureusement, la WBA a assumé à contrecœur l’obligation de réduire ses championnats. Dans leurs déclarations (comme celle concernant cette invention du mini-tournoi contre Yordenis Ugás), ils n’arrêtent pas d’inclure la « petite phrase » de la rancœur qui persiste. La WBA est victimisée, suggérant qu’il y avait une campagne organisée contre cet organisme.

DIT LA WBA : « Le plan de réduction des titres mondiaux est actuellement une priorité pour la WBA et toutes les décisions prises sont dans le but de s’y conformer. Cela a été annoncé le 25 août après une campagne médiatique publique et négative sur plusieurs titres. »

Il est possible que l’esprit dans lequel la WBA réorganise sa distribution de ceintures ou minimise l’impact en changeant les noms de ces titres, maintienne le modus operandi précédent. Dans ce cas, ils n’échangeront que le feu contre des flammes. Ils continueront à vous manquer. Et que dire de Yordenis Ugás semble être la carte postale exacte de ce manque de contrôle. Même si ce qui inquiète le plus, dans ce cas et comme nous l’analysons dans la vidéo, ce sont les trois raisons possibles de ce dénigrement de l’un de ses rares champions légitimes. Espérons que la WBA réponde et clarifie.