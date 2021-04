Ambedkar Jayanti 2021 Celebrations Live: Dr BR Ambedkar Jayanti Chaityabhoomi Celebrations Live Updates, 130e anniversaire de la naissance de Bhimrao Ramji Ambedkar Live Celebrations

Par: FE Online |

Mis à jour: 14 avril 2021 08h30:42

Ambedkar Jayanti 2021 Celebrations Live Streaming, Dr BR Ambedkar Jayanti Celebrations at Chaityabhoomi Live Updates: Babasaheb Bhim Rao Ambedkar était un ardent défenseur des droits de l’homme.

Le Dr Ambedkar a imaginé une société meilleure et juste et s’est battu pour cela tout au long de sa vie.

Célébrations d’Ambedkar Jayanti à Chaityabhoomi Live Streaming: La nation célèbre le 130e anniversaire de la naissance du Dr Bhimrao Ramji Ambedkar, également connu sous le nom de Babasaheb Ambedkar aujourd’hui. Compte tenu de la flambée du COVID-19, les autorités font des célébrations une affaire discrète. Il est né le 14 avril 1891 à Mhow du Madhya Pradesh. Souvent qualifié de père de la constitution indienne, il a toujours travaillé pour le bien-être des pauvres, des Dalits et des sections démunies. Tout au long de sa vie inspirante, le Dr Ambedkar a tracé son chemin unique au milieu de l’adversité extrême et a obtenu des éloges pour ses réalisations extraordinaires et aux multiples facettes. Le Premier ministre Narendra Modi, le président Ram Nath Kovind et d’autres hauts dirigeants ont également rendu hommage au Dr Ambedkar. «Je m’incline devant le grand Dr Babasaheb Ambedkar à l’occasion de son anniversaire de naissance. Sa lutte pour intégrer les couches défavorisées de la société dans le courant dominant continuera d’être un exemple pour chaque génération », a déclaré le Premier ministre Modi dans un tweet. Le président Ram Nath Kovind a exhorté ses concitoyens à «s’imprégner de ses idéaux dans nos vies en apprenant de sa vie et de ses idées et à contribuer à la construction d’une Inde forte et prospère».

Babasaheb Bhim Rao Ambedkar était un ardent défenseur des droits de l’homme, qui a créé le «Bahishkrit Hitakarini Sabha» dans l’intention d’améliorer le statut socio-économique des populations des communautés défavorisées de l’Inde et pour la diffusion de l’éducation parmi eux. Le Dr Ambedkar a imaginé une société meilleure et juste et s’est battu pour cela tout au long de sa vie. Il voulait créer une Inde moderne où il n’y aurait aucun préjugé fondé sur la caste ou toute autre raison; où les femmes et les communautés soumises au retard pendant des siècles jouiraient de l’équité des droits économiques et sociaux. Le Centre a annoncé le 14 avril comme jour férié pour tous les bureaux du gouvernement central, y compris les unités industrielles.

Un court métrage rare en marathi réalisé sur Babasaheb Ambedkar en 1968 a été acquis par la National Film Archive of India, a annoncé mardi un communiqué officiel. Le film intitulé «Mahapurush Dr. Ambedkar» a été produit par le directeur de la publicité du gouvernement du Maharashtra en juillet 1968, a déclaré le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion. Réalisé par Namdeo Vatkar sous la bannière de Vathkar Productions, la musique du court métrage de 18 minutes a été composée par le célèbre compositeur Datta Davajekar.