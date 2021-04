Ambedkar Jayanti 2021: le Centre annonce le 14 avril comme jour férié pour marquer le 130e anniversaire de naissance du Dr BR Ambedkar

Babasaheb Bhim Rao Ambedkar est né le 14 avril 1891. (photo PIB)

Vacances Ambedkar Jayanti 2021: Le Centre a annoncé un jour férié le 14 avril de cette année en raison de l’anniversaire de naissance du Dr BR Ambedkar. Le Ministère du personnel, des réclamations publiques et des pensions a déclaré aujourd’hui dans une notification que le 14 avril serait un jour férié pour tous les bureaux du gouvernement central, y compris les établissements industriels.

«Il a été décidé de déclarer le mercredi 14 avril 2021 comme jour férié en raison de l’anniversaire du Dr BR Ambedkar, pour tous les bureaux du gouvernement central, y compris les établissements industriels dans toute l’Inde, en invoquant les pouvoirs prévus à l’article 25 de la loi sur les instruments négociables, 1881 », lit-on dans la notification du Centre.

Le Centre avait également fait une annonce similaire l’année dernière en déclarant le 14 avril fête nationale. Ce sera le 130e anniversaire de naissance d’Ambedkar le 14 avril 2021.

Babasaheb Bhim Rao Ambedkar est né le 14 avril 1891. Réformateur social renommé et icône dalit, il s’est prononcé sans équivoque contre l’inégalité, l’injustice et la discrimination auxquelles sont confrontés les membres de la communauté dalit. Il est considéré comme un architecte clé de la constitution de l’Inde et est devenu le premier ministre du droit et de la justice de l’Inde indépendante.

Babasaheb Ambedkar est décédé le 6 décembre 1956. Il a reçu la plus haute distinction civile de l’Inde, le Bharat Ratna en 1990.

