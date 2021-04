Ambedkar Jayanti 2021: l’héritage d’Ambedkar – De l’architecte de la Constitution à une nécessité politique

Tant que le système des castes et la lutte qui l’entoure existent, Ambedkar sera pertinent dans la politique tournant autour de la société fragmentée et criblée de castes de l’Inde.

Héritage du Dr Babsaheb Ambedkar: Pendant longtemps, le BR Ambedkar a été un pilier du monde universitaire. Il était un éminent juriste, économiste, écrivain, philosophe et réformateur social. Il était l’architecte en chef de la Constitution de l’Inde. Il était aussi un politicien, un homme raté (Ambedkar avait disputé dans le nord de Bombay en 1952, mais avait perdu contre Narayan Kajrolkar du Congrès). Aujourd’hui, son nom est devenu un symbole de société quasiment impossible à ignorer, du moins politiquement. Il est l’homme dont le nom résonne dans tous les partis politiques et ses écrits et discours font maintenant l’objet de recherches universitaires sur la façon dont ils ont changé la vie de ceux qui sont en marge. Pendant des décennies, il a été compté parmi les meilleurs savants de l’Inde. Mais Ambedkar n’est plus seulement un savant. Tant que le système des castes et la lutte qui l’entoure existera, Ambedkar sera pertinent dans la politique tournant autour de la société fragmentée de caste en Inde. Ses pensées occupent désormais une place centrale dans la politique indienne. Aujourd’hui, Ambedkar a transcendé son héritage de la Constitution et les droits qui y sont prescrits. Il est devenu une marque de politique.

Ambedkar est considéré comme le messie des opprimés. Ses humbles débuts ne l’ont jamais laissé se déconnecter de ceux (lisez les Dalits) encore coincés dans les normes sociétales archaïques qui n’avaient aucune justification. Le système de castes enraciné était omniprésent dans la mesure où il devenait humiliant pour les Dalits. Ambedkar s’était donné pour mission de sa vie de se battre pour ceux qui étaient au fond de cette lutte des castes. Il a mené la guerre contre la pratique de l’intouchabilité, il s’est battu pour les opprimés, les femmes et les pauvres. Il a créé une association de bien-être pour les exclus pour diffuser l’éducation et améliorer leur situation économique.

Ambedkar a vécu à une époque où les Dalits étaient tenus à distance – ils n’avaient pas le droit d’entrer dans les temples, ni de prendre l’eau des puits publics ou des étangs, ni les écoles. Certains de ces incidents se produisent encore aujourd’hui dans les intérieurs du pays. Ces mauvaises pratiques sociales ont eu un impact profond sur Ambedkar. Mais ses nobles intentions et ses actes pour les marginalisés ont fait de lui le «devata» qu’ils adoraient. Aujourd’hui, les gens pour lesquels Ambedkar s’est battu s’identifient à son nom. Ambedkar a abordé bon nombre de ces maux dans la Constitution. Mais malgré les garanties juridiques, les problèmes concernant les Dalits n’ont pas disparu. Les problèmes persistent, créant un espace pour que les partis politiques poursuivent leur combat pour rendre justice aux Dalits. Et pour cela, ce qu’Ambedkar a fait pour la section défavorisée est devenu un modèle à suivre pour les politiciens.

Quand il s’agit de se battre pour les Dalits, personne ne s’approche d’Ambedkar. Sa contribution est inégalée. Après lui, de nombreux dirigeants ont essayé d’imiter ses idées avec des niveaux de succès variés. Kanshi Ram était l’un de ces leaders dans l’Uttar Pradesh. Le pays a été témoin de nombreux dirigeants de ce type qui se sont battus pour les Dalits. Monté sur l’identité dalit, le protégé de Kanshi Ram, Mayawati, est devenu le premier ministre en chef dalit de l’Uttar Pradesh. Chandrashekhar Azad Ravan est le nouveau mot à la mode dans le monde de la politique dalit. Les partis politiques traditionnels ont eux aussi pris conscience du pouvoir des Dalits, adoptant ainsi les idées d’Ambedkar. Les Dalits sont devenus une force formidable, du moins sur le plan électoral. Ils peuvent changer le sort de n’importe quel parti politique dans le système électoral majoritaire à un tour du pays. Leur force unie est telle que le Centre a dû annuler un jugement de la Cour suprême contre la loi SC / ST sous la pression de partis politiques prétendant être la voix des Dalits.

Les Dalits peuvent faire tomber n’importe quel gouvernement en comptant sur l’arithmétique. Presque tous les partis politiques ont une aile SC / ST, regardant la large base électorale. Le BJP a également un SC Morcha dédié aux Dalits et aux personnes tombant dans les castes arriérées. Au Bengale, où la fête du safran est aux prises avec Mamata Banerjee, c’est cette communauté qui jouera un rôle important pour sceller le sort du BJP et du TMC. Ici, deux communautés connues sous le nom de Namshudras et Rajbangshis sont placées dans les couches inférieures de la société. Ensemble, ils forment environ 36% de la population, ce qui est important pour tout parti aspirant à accéder au pouvoir au Bengale. Aujourd’hui, aucun parti politique ne peut plus se permettre d’ignorer cette section.

La réserve persistante en est la conséquence, les partis politiques ne parlent même pas de réévaluer malgré qu’elle soit propagée par Ambedkar – qui lui-même n’était pas en faveur de la réservation mais ne l’a acceptée à contrecœur que pendant les 10 premières années. Mais cela ne veut pas dire que la réserve devrait être supprimée, mais un réexamen sérieux est nécessaire pour aider ceux qui n’ont pas bénéficié de ces droits constitutionnels même après sept décennies. Les partis parlent de petits ajustements ici et là – ajout ou suppression de castes ou de sous-castes pour amener plus de personnes dans la zone de réservation. C’est une histoire qui se joue dans toutes les régions du pays. Pour attirer les Dalits, les partis proposent des plans et des programmes portant le nom d’Ambedkar.

De Manmohan Singh à Modi, les dirigeants des deux partis nationaux se sont prononcés pour les droits des Dalits. En 2006, le Premier ministre de l’époque, Manmohan Singh, alors qu’il s’adressait à une «conférence internationale Dalit-Minority», a déclaré que les Dalits avaient été confrontés à une discrimination unique dans la société qui était fondamentalement différente des problèmes des groupes minoritaires en général. Il a déclaré: «Le seul parallèle à la pratique de l’intouchabilité est l’apartheid… l’intouchabilité n’est pas seulement une discrimination sociale, c’est une tache sur l’humanité.» L’intensité des mots utilisés ici pourrait faire se demander s’ils ont été pris du temps d’Ambedkar. Ils étaient pertinents à l’époque, ils le sont encore aujourd’hui. La disparité et la discrimination évoquées et évoquées par Ambedkar dépassent le temps.

