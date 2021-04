Ambedkar Jayanti 2021: Top 10 des citations du Dr Babasaheb Ambedkar, citations les plus inspirantes du Dr BR Ambedkar

Ambedkar Jayanti 2021, Dr BR Ambedkar Top Citations: Qualifié d’architecte de la Constitution indienne, BR Ambedkar avait travaillé sans relâche pour l’élévation des Dalits, des femmes et des intouchables.

10 Citations célèbres du Dr Bhimrao Ramji Ambedkar: La nation célèbre aujourd’hui le 130e anniversaire de la naissance du BR Ambedkar avec une grande chaleur. Dans la plupart des endroits, les autorités de tout le pays, y compris son lieu de naissance, Mhow, dans le Madhya Pradesh, ont maintenu les célébrations au calme pour la deuxième année consécutive en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Qualifié d’architecte de la Constitution indienne, le BR Ambedkar avait travaillé sans relâche pour l’élévation des Dalits, des femmes et des intouchables. À l’occasion de son 130e anniversaire de naissance, jetons un coup d’œil à ses 10 déclarations célèbres:

1. J’ai toujours soutenu que la connaissance est le pouvoir dans tous les domaines de la vie. Les castes répertoriées n’atteindront pas leur objectif de liberté et de liberté tant qu’elles n’auront pas bu de toute connaissance.

2. La démocratie n’est pas simplement une forme de gouvernement. C’est avant tout un mode de vie associé, d’expérience communiquée conjointe. C’est essentiellement une attitude de respect et de révérence envers son prochain.

3. La constitution n’est pas un simple document d’avocat, c’est un véhicule de vie et son esprit est toujours l’esprit du temps.

4. La culture de l’esprit devrait être le but ultime de l’existence humaine.

5. Pour une révolution réussie, il ne suffit pas qu’il y ait du mécontentement. Ce qu’il faut, c’est une conviction profonde et approfondie de la justice, de la nécessité et de l’importance des droits politiques et sociaux.

6. Un peuple et sa religion doivent être jugés selon des normes sociales fondées sur l’éthique sociale. Aucune autre norme n’aurait de sens si la religion était jugée nécessaire au bien-être du peuple.

7. Je mesure les progrès d’une communauté par le degré de progrès que les femmes ont accompli.

8. Un grand homme est différent d’un éminent en ce qu’il est prêt à être le serviteur de la société.

9. Les humains sont mortels. Les idées aussi. Une idée doit se propager autant qu’une plante a besoin d’être arrosée. Sinon, les deux se faneront et mourront.

10. L’égalité peut être une fiction, mais il faut néanmoins l’accepter comme principe directeur.

Le Centre a également annoncé le 14 avril un jour férié cette année en raison de l’anniversaire de naissance du Dr BR Ambedkar. Selon une notification du Ministère du personnel, des réclamations publiques et des pensions, le 14 avril est un jour férié pour tous les bureaux du gouvernement central, y compris les établissements industriels.

