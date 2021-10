Amber, basée à AUS, discute des plans de croissance des États-Unis.

La société de services financiers de crypto-monnaie Amber Group, qui a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table au milieu de cette année, a annoncé son lancement aux États-Unis fin septembre. Après le tour, la startup basée en Australie était valorisée à 1 milliard de dollars.

Les clients américains auront accès à Amber Basic et Amber Black, le service premium d’Amber, qui permet aux utilisateurs de stocker autant de Bitcoin qu’ils le souhaitent sans payer de frais. Une fois la version bêta rendue publique, l’application sera disponible dans 44 États.

Dans une déclaration à Invezz, Svetski a ajouté :

Après son lancement aux États-Unis, amber prévoit de se développer sur les marchés émergents d’Amérique latine et d’Amérique du Sud. Amber souhaite que l’application devienne la solution incontournable pour tous ceux qui souhaitent acheter de l’argent fiduciaire, gagner du Bitcoin et acheter dans l’application sans avoir à vendre du Bitcoin.

Amber bénéficie de l’approbation de Morgan Creek Digital et d’une université australienne de premier plan. Fin juin, Amber Group a annoncé son intention de générer 500 millions de dollars de revenus d’ici la fin de l’année, ajoutant qu’il réalisait des bénéfices depuis sa création.

Amber Group a assuré à Invezz qu’Amber a été et sera toujours d’abord mobile, ajoutant :

Non seulement cela signifie que l’expérience est extrêmement intuitive pour le plus grand segment croissant des « écrans », mais le type de fonctionnalités que nous avons est plus riche que les autres produits sur le marché qui ne sont pas natifs pour les mobiles. Par exemple, Amber dispose d’automatisations avancées telles que l’achat automatique, la plongée et la vente automatique, la pompe, qui sont des incarnations plus avancées de la fonctionnalité DCA standard que d’autres plates-formes ont désormais.