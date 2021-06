Amber Group, basé à Hong Kong, atteint une valorisation de 1 milliard de dollars après un nouveau financement

Amber Group, une société de services financiers crypto basée à Hong Kong, a atteint une valorisation de 1 milliard de dollars (0,72 milliard de livres sterling). Un rapport a annoncé cette nouvelle le 20 juin, notant que la société avait atteint cette étape après avoir levé 100,00 millions de dollars (72,00 millions de livres sterling) dans le cadre de son tour de table de série B. Il semblerait que China Renaissance, une banque d’investissement, ait dirigé ce tour de table.

Selon le rapport, la startup a également attiré des investissements de Tiger Investment Management et Arena Global, basés à New York, parmi d’autres grands investisseurs en capital-risque. En plus de cela, Amber Group a également obtenu plus d’investissements de ses investisseurs existants, qui incluent la branche capital-risque de Coinbase, Coinbase Ventures.

Selon le PDG d’Amber Group, Michael Wu, la société utilisera les fonds nouvellement levés pour embaucher de nouveaux employés et effectuer des acquisitions stratégiques dans une myriade de domaines, y compris la cybersécurité. Il a ajouté que la société cherchait également à acquérir des entreprises disposant de licences réglementaires. Ce faisant, Wu pense qu’Amber Group aura une bonne opportunité de se développer sur de nouveaux marchés.

Bien que la réglementation des crypto-monnaies continue d’être un défi majeur pour la plupart des acteurs de l’industrie, Wu pense que l’approche conservatrice d’Amber Group en la matière l’aidera à surmonter des réglementations plus strictes. L’entreprise essaie de garder une longueur d’avance en s’assurant de se familiariser avec les réglementations des différentes juridictions.

Casser le paquet

Cette nouvelle intervient après que le groupe Amber a révélé qu’il venait de dépasser 1,00 milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM). A l’époque, la plateforme comptait 100 000 utilisateurs actifs, dont 500 clients institutionnels. L’application de la société a également gagné plus de 390 $ d’actifs en janvier et février de cette année. Bien que ces chiffres semblent insignifiants par rapport à des entreprises comme Coinbase, qui compte 43 millions d’utilisateurs, l’entreprise monte constamment en grade.

Avec pour objectif de générer 500 millions de dollars de revenus nets d’ici la fin de 2021, Amber Group accepte les dépôts des utilisateurs et prête à un taux d’intérêt spécifié. Selon Wu, ces frais représentent entre 70 % et 80 % des revenus de l’entreprise, et environ 15 % proviennent des frais commerciaux.

Adoptant une approche différente des échanges cryptographiques classiques, la société cherche à offrir à chaque utilisateur une expérience de banque privée. Pour y parvenir, il encourage les clients à prendre des positions à long terme dans la cryptographie plutôt que de s’engager dans la spéculation et l’utilisation intensive de l’effet de levier. Ce faisant, l’entreprise aide ses utilisateurs à se concentrer sur la gestion des risques tout en percevant des revenus stables et attractifs.

