Amber Group présente le programme de stages STAR-X, l’une de ses initiatives de développement des talents

Amber Group, le principal fournisseur de services de crypto-monnaie, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme de stages, STAR-X, l’une de ses initiatives de développement des talents. Le programme propose un stage rotatif de quatre semaines pour les juniors, les seniors et les diplômés des meilleures universités du monde. L’objectif est de fournir aux étudiants une expérience du monde réel et de développer leurs opportunités de carrière dans l’industrie de la cryptographie.

« Ce programme de stages est une extension naturelle des efforts continus du groupe Amber pour développer et nourrir la prochaine génération », a-t-il déclaré. Michael Wu, co-fondateur et PDG du groupe Amber . “En créant un nouveau pipeline permettant aux étudiants d’acquérir une expérience de travail dans l’industrie de la cryptographie, nous sommes impatients de fournir un mentorat et des opportunités significatifs à la jeune génération, qui jouera un rôle clé dans l’avenir de la finance crypto.”

Présent en Asie et en Amérique du Nord, Amber Group, basé à Hong Kong, compte une équipe mondiale de près de 400 employés issus de divers horizons. Les candidats retenus pour le programme commencent leur stage dans le service commercial d’Amber pendant les deux premières semaines, puis passent à d’autres services tels que le marketing, le commerce et l’analyse commerciale.

Pour cette année pilote, un total de six étudiants ont été sélectionnés de l’Université Harvard, de l’Université Carnegie Mellon (CMU), de l’Université de Californie, de Los Angeles (UCLA), de l’Université de New York (NYU) et de l’Université de Boston (BU).

“J’ai entendu beaucoup de” rumeurs “de crypto avant de commencer ce stage, ce qui a malheureusement signifié de mauvaises nouvelles”, a déclaré Chang, un stagiaire STAR-X qui est en deuxième année à NYU. “Cependant, Amber Group m’offre l’opportunité de me plonger dans l’industrie de la cryptographie et d’en apprendre davantage sur l’écosystème au sens large.”

Andy Zeng, un autre stagiaire STAR-X qui est en deuxième année à Harvard, était fasciné par le potentiel des jetons non fongibles (NFT). “Les NFT, en général, ont un bel avenir en raison de leur polyvalence inégalée”, a écrit Zeng dans un rapport NFT de 20 pages qu’il a terminé pendant le stage et a présenté une douzaine de NFT qu’il possède.

« L’espace crypto a besoin de plus de participation de la part des jeunes générations. Et les NFT agissent comme une transition transparente pour la génération native numérique », a-t-il déclaré. Annabelle Huang, associée chez Amber Group . “Nous sommes ravis de lancer ce programme et d’apporter leurs perspectives et leurs talents uniques à l’industrie.”

Le programme de stages STAR-X rejoint les diverses initiatives de développement des talents d’Amber Group. Selon Forkast News, Amber Group a l’intention d’augmenter son effectif mondial à 1 200. Avec des plans de croissance aussi ambitieux, la société accueille des personnes talentueuses de tous horizons dans des rôles divers dans le commerce, la technologie, l’ingénierie, la finance, les opérations et le développement commercial en Asie, Nord Amérique et Europe. Les candidats intéressés peuvent visiter la page Carrières du groupe Amber : https://www.ambergroup.io/careers.

À propos du groupe Amber

Amber Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services financiers cryptographiques, opérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une présence à Hong Kong, Taipei, Séoul et Vancouver. À ce jour, Amber Group a levé un total de 128 millions de dollars de financement auprès de China Renaissance Group, Tiger Global Management, DCM Ventures, Tiger Brokers, Sky9 Capital, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, A&T Capital, Gobi Partners, Paradigm, Pantera Capital , Coinbase Ventures, Blockchain.com, Polychain Capital, Dragonfly Capital et Fenbushi Capital. Pour plus d’informations, visitez www.ambergroup.io.