Amber Hall rejoint Vox en tant que directrice éditoriale adjointe, Talk Podcasts

Vox VP de l’audio Liz Kelly Nelson a annoncé aujourd’hui que Salle d’Ambre a rejoint le réseau en tant que directeur éditorial adjoint, talk podcasts. Dans ce nouveau rôle, Hall supervisera et développera le solide portefeuille de contenu audio d’interviews et de tables rondes de Vox, qui comprend actuellement des podcasts tels que Vox Conversations, The Weeds et Recode Media, sur toutes les plateformes de distribution. Elle s’efforcera de rafraîchir et de renforcer la programmation, et d’élaborer et de mettre en œuvre des plans pour une croissance continue de l’audience. Elle commence aujourd’hui.

“Amber s’est bâti une réputation incroyable grâce à son travail chez The Takeaway et The Agenda. Nous attendons avec impatience qu’elle mette ses talents considérables au service de l’évolution de la liste des podcasts de conversation de Vox », a déclaré Liz Kelly Nelson.

Avant de rejoindre Vox, Hall a passé plus de cinq ans au WNYC à travailler dans divers rôles sur The Takeaway, plus récemment en tant que producteur principal de l’émission d’information quotidienne, gérant la planification éditoriale et la production. En 2018, elle a aidé au lancement de Politics avec Amy Walter de The Takeaway et a été productrice principale de l’émission pendant toute sa durée (2018-2021). De 2015 à 2018, elle a été rédactrice en chef de la planification axée sur les projets à long terme et l’élection présidentielle de 2016. Elle a fait ses armes dans la production audio chez SiriusXM, où elle était productrice exécutive et co-créatrice de l’émission matinale progressive The Agenda. Avant de se tourner vers la narration audio, elle faisait partie de l’équipe éditoriale de In The Life, un magazine d’actualités LGBTQ diffusé à la télévision publique. Elle a reçu le prix d’excellence de la National Lesbian & Gay Journalist Association pour la couverture du VIH/SIDA pour un segment sur les lois sur le VIH. Elle vit dans le New Jersey avec sa femme et sa fille.