Amber Heard continue de taquiner Aquaman 2 et révèle son aspect préféré de Mera

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le DC Extended Universe est un endroit en constante croissance, connu pour garder le public des films sur ses gardes collectifs. Les conversations autour de la Justice League de Zack Snyder ne ralentissent pas de sitôt, mais il y a un certain nombre de projets très attendus à venir. Cela inclut Aquaman 2 de James Wan, et l’actrice Amber Heard a taquiné son retour en tant que Mera. Et maintenant, elle a révélé son aspect préféré de ce personnage.