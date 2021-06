Amber Heard en quarantaine pour Aquaman 2, partage une douce note du réalisateur James Wan

Le film de Warner Bros. Aquaman a été un énorme succès qui a donné le feu vert à une suite presque immédiatement. À l’époque, lorsque le film a reçu une date de sortie jusqu’à la fin de 2022, cela semblait être une éternité. Cependant, maintenant, cette date semble approcher, et Aquaman 2 se sent encore plus proche car il semble que le film ne soit plus qu’à quelques semaines du début de la production. Des membres de la distribution comme Amber Heard sont en quarantaine avant le tournage, et le réalisateur James Wan la remercie, et on suppose que tout le monde est revenu.