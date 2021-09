Amber Heard étend son combat juridique avec Johnny Depp en faisant appel à l’enregistrement du LAPD d’appel pour troubles domestiques

Amber Heard double sa bataille juridique avec son ex-mari Johnny Depp. Deadline rapporte que l’actrice d’Aquaman et son équipe juridique ont demandé une assignation à comparaître contre le département de police de Los Angeles, demandant plus d’informations disponibles sur le département et un quatuor d’officiers impliqués dans l’incident de troubles domestiques de 2016 entre Heard et Depp. Heard avait précédemment déposé une assignation à comparaître demandant les images de la caméra corporelle de deux officiers, Melissa Saenz et Tyler Hadden, qui ont été appelés sur les lieux des troubles cette nuit-là.

La nouvelle citation à comparaître concerne des informations supplémentaires, notamment “les livres, documents, enregistrements, informations stockées électroniquement et objets tangibles désignés et décrits ci-dessous”. Heard essaie clairement de clarifier et de rendre public ce qui s’est passé cette nuit-là et qui a réellement abusé de qui. L’ancien couple est enfermé dans une bataille juridique vicieuse depuis leur séparation, et c’est devenu un cas brutal, a-t-il dit.

Depp a poursuivi Heard avec une poursuite en diffamation massive en 2019, et la contre-poursuite de 100 millions de dollars de Heard était finalement prévue pour l’année prochaine après des retards liés à la pandémie. L’équipe juridique de Heard se prépare clairement pour la contre-poursuite à venir, car la nouvelle assignation demande “tous les documents et communications de toute nature concernant toute enquête visant à déterminer si les agents Saenz et Hadden ont suivi la politique, les procédures et/ou les protocoles de la LAPD en répondant à l’appel à Eastern Columbia Building le 21 mai 2016 concernant Mme Heard. »

Depp a récemment fait la une des journaux en s’opposant à l’annulation de la culture au Festival du film de San Sebastian en Espagne, où il a reçu le prix Donostia. “Cela peut être considéré comme un événement de l’histoire qui a duré aussi longtemps qu’il a duré, cette culture d’annulation, cette précipitation instantanée vers un jugement basé sur ce qui équivaut essentiellement à de l’air pollué”, a-t-il déclaré aux journalistes, par date limite. main maintenant que je peux vous promettre que personne n’est en sécurité”, a déclaré Depp. “Pas un de vous. Personne par cette porte. Personne n’est en sécurité.” Il a poursuivi: “Cela prend une phrase et il n’y a plus de terrain, le tapis a été tiré. Ce n’est pas seulement à moi que cela est arrivé, c’est arrivé à beaucoup de gens. Ce genre de chose est arrivé à des femmes, des hommes. Des enfants. ont souffert de divers types de désagréments. Malheureusement, à un certain moment, ils commencent à penser que c’est normal. Ou que c’est eux. Quand ce n’est pas le cas. »