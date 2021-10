Amber Heard fait l’objet d’une enquête pour parjure dans une affaire de trafic de chiens en 2015

L’avocat de Heard a critiqué la nouvelle enquête du ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement contre l’actrice.

« Le choix du tribunal de Depp – la Haute Cour de justice de Londres – a constaté que Depp avait commis au moins 12 actes de violence domestique contre Amber Heard, lui faisant parfois craindre pour sa vie », a déclaré l’avocat dans une déclaration à E! News samedi 30 octobre. « Il est vraiment inconcevable, et nous sommes convaincus que ce n’est pas vrai, que le gouvernement australien ou le FBI adoptent une politique visant à poursuivre et à victimiser une personne qui a déjà été jugée la victime de violence domestique. Cela est particulièrement vrai lorsque les mêmes allégations qui sont maintenant rapportées dans la presse ont été faites, sans succès, devant la Haute Cour du Royaume-Uni. «

Depp a perdu son procès en diffamation contre News Group Newspapers, dont le tabloïd The Sun l’a qualifié de « batteur de femme ». Le juge de la Haute Cour de Londres a statué que l’acteur avait agressé violemment Heard à plusieurs reprises, comme elle l’a dit au cours de leur relation de cinq ans. L’acteur s’est ensuite vu refuser un appel. Il a nié à plusieurs reprises ses accusations et a affirmé dans un procès en diffamation distinct de 50 millions de dollars contre elle, qui est toujours en cours, qu’elle était l’agresseur dans leur relation.

Au cours de la procédure pour l’affaire de diffamation, l’ancien gestionnaire immobilier de Depp, Kevin Murphy, a témoigné sur les accusations de Heard en Australie, affirmant que l’actrice lui avait demandé de prétendre à tort qu’elle ne savait pas qu’il était illégal d’amener les chiens dans le pays, qui a des lois strictes sur la quarantaine des animaux.

« Elle voulait que je dise essentiellement que c’était de ma faute d’une manière ou d’une autre si la paperasse n’était pas terminée, afin que je puisse assumer la responsabilité d’elle », a déclaré Murphy, selon l’Associated Press.

Il a également déclaré que l’actrice lui avait dit : « Je veux votre aide. Je ne voudrais pas que vous ayez un problème avec votre travail. »

Lorsque l’avocat du Sun lui a demandé pourquoi il n’avait pas demandé à Depp d’intervenir, Murphy a répondu : « Parce qu’Amber avait beaucoup de pouvoir et aurait rendu ma vie misérable », a rapporté le fil de presse.

Selon The Daily Mail, le ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement a répondu en rouvrant sa nouvelle enquête criminelle et en faisant appel à l’aide du FBI pour retrouver des témoins aux États-Unis. Le FBI n’a pas confirmé le rapport.

Le Daily Mail a déclaré que les enquêteurs australiens avaient déjà interrogé Murphy et qu’il avait fourni une longue déclaration de témoin et une multitude de courriels impliquant prétendument Heard. Le média a cité des sources proches de l’enquête disant que l’actrice pourrait être à quelques semaines d’être accusée de parjure ou de subornation de parjure, ce qui implique d’inciter quelqu’un à faire un faux témoignage, et pourrait encourir une peine maximale de 14 ans de prison.