Amber Heard fait l’objet d’une enquête pour parjure dans une affaire liée à Johnny Depp

E! News rapporte qu’un porte-parole du ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement affirme qu’il « enquête sur les allégations de parjure de Mme Heard lors d’une procédure judiciaire pour l’importation illégale de (ses) deux chiens en Australie en 2015 ».

L’enquête est liée à un incident de 2015 au cours duquel elle a tenté de l’amener avec son mari de l’époque, les Yorkshire terriers de Johnny Depp, Pistol et Boo, dans le pays illégalement. Le porte-parole a poursuivi, ajoutant que « le département cherche à obtenir des déclarations de témoins et une fois obtenues, le directeur des poursuites pénales du Commonwealth examinera si les preuves sont suffisantes pour justifier la poursuite de l’affaire ».

Une partie du procès en diffamation de Johnny Depp contre un tabloïd britannique qui a affirmé que l’acteur avait menti sous serment après avoir été accusé d’importation illégale. Elle fait face à une peine maximale de 10 ans pour l’accusation. Heard a plaidé coupable à une accusation moins grave de falsification de documents pour faire entrer les chiens dans le pays. Son avocat a déclaré aux tribunaux que son excuse était qu’elle était en décalage horaire et qu’elle s’inquiétait d’une blessure à la main prétendument causée par Depp, elle a donc autorisé ses assistants à s’occuper du travail. L’avocat a déclaré à un juge que l’actrice avait commis une « erreur terrible et fatiguée ». Elle a reçu une caution de bonne conduite de 1 000 $.

L’avocat de Heard a critiqué la nouvelle enquête du ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement, déclarant : « Le choix du tribunal de Depp – la Haute Cour de justice de Londres – a constaté que Depp avait commis au moins 12 actes de violence à craindre pour sa vie », a déclaré l’avocat dans une déclaration à E! News samedi 30 octobre. « Il est vraiment inconcevable, et nous sommes convaincus que ce n’est pas vrai, que le gouvernement australien ou le FBI adoptent une politique visant à poursuivre et à victimiser une personne qui a déjà été jugée la victime de violence domestique. Cela est particulièrement vrai lorsque les mêmes allégations qui sont maintenant rapportées dans la presse ont été faites, sans succès, devant la Haute Cour du Royaume-Uni. »

L’ancien directeur immobilier de Depp, Kevin Murphy, a témoigné dans l’affaire en disant qu’elle ne connaissait pas les réglementations d’importation du pays. « Elle voulait que je dise essentiellement que c’était de ma faute d’une manière ou d’une autre si la paperasse n’était pas remplie, afin que je puisse assumer la responsabilité d’elle », a déclaré Murphy.