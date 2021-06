Amber Heard sera l’une des actrices les mieux payées avec Aquaman 2 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Pendant des mois, en particulier depuis qu’en novembre de l’année dernière, lorsque Johnny Depp a été contraint par Warner d’abandonner son rôle de Gellert Grindelwald, les fans de l’acteur ont exigé que le studio fasse de même avec Amber Heard et elle à part la saga Aquaman et le reste de Des films DC dans lesquels il donne vie à Mera. Mais il semble que le studio ne fasse pas seulement la sourde oreille à ces affirmations, mais aussi avec Aquaman 2, il fera de l’actrice l’une des interprètes les mieux payées.

Heard a donné vie à Mera dans le premier volet d’Aquaman (2018), dans la version de Justice League qui est sortie en salles en 2017 et aussi dans le Snyder Cut qui a été créé il y a quelques mois sur HBO. Et l’actrice américaine se répétera dans Aquaman : the Lost Kingdom, le deuxième volet de la saga mettant en vedette le solo de Jason Momoa qui sera à nouveau réalisé par James Wan et sortira en salles en décembre 2022.

Un travail pour lequel, selon Daniel Richtman, cette suite fera de Heard l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood. Bien que les informations ne détaillent pas exactement comment elle réalisera cet exploit, il semble que cela sera lié au pourcentage des revenus du film que l’actrice gagnera, en plus de son salaire fixe pour participer au film.

Ainsi, en plus de son salaire de 5 millions de dollars d’avance, grâce au premier opus d’Aquaman, qui a amassé plus de 1 100 millions de dollars au box-office, l’actrice aurait empoché 10 millions de dollars supplémentaires. Ces chiffres devraient augmenter dans la suite, ce qui propulserait Heard au sommet des actrices les mieux payées d’Hollywood.

Et cela malgré le fait que ces types de contrats, avec participation aux bénéfices finaux du film, sont généralement réservés aux grandes stars ayant des rôles principaux dans les franchises. Des exemples en sont les cas de Robert Downey Jr. qui a vu son salaire en tant qu’Iron Man augmenter de manière plus que remarquable.

Downey Jr. a collecté 20 millions de dollars d’avance pour Avengers: Fin de partie, mais il avait également droit à 8% du produit, ce qui lui a valu 55 millions de dollars supplémentaires avec la conclusion de la saga Infinity, avec ses près de 2 1,8 milliard de dollars à la boîte. Bureau.

