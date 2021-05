Amber Lounge le fait pour la charité au Grand Prix de Monaco

En matière de paillettes et de glamour, peu d’événements sportifs peuvent égaler le week-end du Grand Prix de Monaco où les super-riches descendent pour une semaine d’extravagance.

Les événements Amber Lounge sont légendaires, le billet à avoir à la veille de tout Grand Prix et, à cette occasion, au milieu des protocoles COVID-19 difficiles, l’événement de cette année a eu lieu vendredi dans la principauté.

Voici ce qu’ils avaient à dire de l’événement:

Le défilé Amber Lounge, a fait son retour après un an et demi de silence forcé avec les partenaires Gulf Oil International et Oribe.

Malgré des restrictions de covid, l’équipe a travaillé sans relâche pour organiser un événement de mode dynamique et artistique.

Amber Lounge est revenu à ses racines en courant, au sein de l’emblématique Glass Atrium du Grimaldi Forum, présentant à la fois des marques locales monégasques et internationales qui ont rendu hommage à Monaco avec des collections écologiques et durables.

L’événement de cette année a présenté un certain nombre de créateurs, dont BEACH & CASHMERE MONACO de Federica Nardoni Spinetta, INESSA CREATIONS MONACO d’Inès Bensalah, LAURA SPRETI, YMAGINARIA de Sofia Alemani, PASQUINI ROMA et JFC STYLE AUTHORITY MENSWEAR. Pauline Ducruet a clôturé le défilé Amber Lounge avec sa collection Alter sur-mesure.

Cet événement prestigieux a accueilli des personnalités telles que: Pauline Ducruet, Greg Maffei, Laurent Rossi Jost Capito, John Caudwell, Gareth Wittstock, Adrian Newey et Victoria Silvstedt pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors que George Russell, Antonio Giovanizzi, Nicolas Latifi, Jack Aitken, Stoffel Vandoorne, Nyck De Vries, Mitch Evans, Norman Nato, Nick Cassidy et Andre Lotterer se sont tous rendus sur le podium pour soutenir Caudwell Children.

La vente aux enchères caritative a été un succès exceptionnel avec plus d’un demi-million d’euros levés, la vente aux enchères silencieuse se poursuivant jusqu’à dimanche. Le montant final sera confirmé dans les prochains jours.

La fondatrice et PDG d’Amber Lounge, Sonia Irvine, a résumé: «Quelle soirée fantastique, je suis vraiment fière de la façon dont le défilé Amber Lounge a été organisé, il est difficile d’expliquer la quantité de travail qui a été consacrée à la réalisation de cet événement …

«Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible et avoir récolté plus de 500 000 euros pour notre partenaire caritatif Caudwell Children fait de cet événement un grand succès.»