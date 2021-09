Amber Mark annonce son premier album attendu, “Three Dimensions Deep”

Chanteur, auteur-compositeur et producteur basé à New York Marque d’ambre a annoncé les détails de son premier album tant attendu Three Dimensions Deep, sorti le 28 janvier via PMR/Interscope Records.

L’annonce de l’album est accompagnée d’un jam R&B sensuel, “What It Is”, ainsi que d’une énorme annonce de tournée printanière au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, y compris O2 Shepherd’s Bush Empire à Londres en mars et le Music Hall de Williamsburg à New York.

Le premier album d’Amber devrait arriver près de quatre ans après la sortie de son deuxième EP Conexão, un processus prolongé qui s’est avéré essentiel à son développement thématique. L’album de 17 titres est divisé en trois actes principaux qui suivent l’arc du développement personnel et musical d’Amber; SANS, RETENU et À L’INTÉRIEUR.

Commençant par reconnaître ses insécurités et ses angoisses avant de réfléchir à son temps de déni et de les traiter de toutes les mauvaises manières, Amber finit par élargir son champ d’action en cherchant des réponses à la négativité et aux traumatismes du monde à l’échelle cosmique. Trouver la paix et une forme de spiritualité inhérente au monde de l’astrophysique lors de l’écriture de l’album a conduit à une nouvelle perspective sur la vie et à un sens renouvelé de soi.

Le premier album d’Amber est à la fois un album concept profond et une lettre d’amour à elle-même, richement entrelacé de messages d’estime de soi et de réflexions sur l’univers sous un vernis de pop chatoyante.

“Three Dimensions Deep est un voyage musical sur les questions que vous commencez à vous poser lorsque vous commencez à chercher des réponses dans l’univers.” dit Ambre. « Je ne peux aller qu’aussi loin que la troisième dimension car c’est ainsi que nous voyons le monde, mais qu’en est-il lorsque vous commencez à chercher des réponses dans l’univers intérieur. »

Elle ajoute : “‘What It Is’ low key est la chanson titre de l’album sans que ce soit en fait la chanson titre” explique Amber. «Cela vient du fait de vivre des expériences négatives qui finissent par être la porte d’entrée vers une question que je pense poser pour le reste de ma vie. Quel est le sens de la vie, de l’univers et de tout ?

