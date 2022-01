Amber Mark partage la performance de «la plupart des hommes» pour la série COLORS Studios

La chanteuse R&B Amber Mark est apparue comme la dernière invitée de la série de performances COLORS Studios avec une performance live séduisante de « Most Men ». Le nouveau morceau est tiré de son premier album à venir Trois dimensions profondes, sortie le 28 janvier via PMR/Interscope Records.

La performance ramène son cadre à l’essentiel : une marque aux pieds nus et un microphone au plafond sur un fond jaune doux. Pendant près de quatre minutes et demie, le centre d’attention n’est jamais plus clair alors qu’elle parcourt l’album jamais partagé auparavant, coupé avec âme et passion.

« La plupart des hommes » s’ouvre sur une observation cristalline : « Vous lui donneriez tout votre amour et votre âme / Juste pour qu’il vous appelle et vous dise qu’il viendra / Dur comme vous tombez imprudent avec votre cœur / Vous lui donneriez tous / Parce que quand il te regarde avec convoitise / La façon dont il regarde oh c’est assez / Fille tu es tellement imprudente avec ton cœur.

La chanson s’appuie sur le thème des réflexions romantiques, pour le meilleur ou pour le pire, affiché tout au long du catalogue en pleine expansion de Mark. Il rejoint les singles Three Dimensions Deep précédemment sortis « Doucement», « Choses étrangères », « Concurrence » et « Ça vaut le coup ». Ensemble, les chansons créent un paysage sonore diversifié qui met en valeur la gamme du musicien basé à New York.

En parlant de l’album, Mark a partagé : « Three Dimensions Deep est un voyage musical sur les questions que vous commencez à vous poser lorsque vous commencez à chercher des réponses dans l’univers. Je ne peux qu’aller aussi loin que la troisième dimension car c’est ainsi que nous voyons le monde, mais qu’en est-il lorsque vous commencez à chercher des réponses dans l’univers intérieur.

Après la sortie de l’album, Mark emmènera la construction mondiale de Three Dimensions Deep sur la route avec une tournée à travers l’Europe, le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. Le trek commence à Paris le 5 mars et s’étend jusqu’au 21 mai où elle donnera un spectacle dans sa ville natale au Music Hall de Brooklyn à Williamsburg. Les billets sont disponibles dès maintenant via le site officiel d’Amber Mark.

Précommandez Three Dimensions Deep, le 28 janvier.