La chanteuse et compositrice Amber Mark a partagé le clip de son dernier single « Softly » tiré de son premier album à venir Trois dimensions profondes, sortie le 28 janvier via PMR/Interscope Records.

Le cinquième aperçu de l’album à partager avant sa sortie, « Softly » échantillonne le morceau phare de Craig David « Rendezvous » pour un rebond doux et rythmique. Aux côtés des autres singles – « Worth It », « Competition », « Foreign Things » – la chanson montre le creuset d’influences qui a inspiré le son kaléidoscopique de l’album à venir.

« Three Dimensions Deep est un voyage musical sur les questions que vous commencez à vous poser lorsque vous commencez à chercher des réponses dans l’univers. » Mark a dit de l’album. « Je ne peux aller qu’aussi loin que la troisième dimension car c’est ainsi que nous voyons le monde, mais qu’en est-il lorsque vous commencez à regarder dans l’univers intérieur pour trouver des réponses. »

Peu de temps après la sortie de l’album, Mark emmènera le projet sur la route pour une randonnée à travers l’Europe et le Royaume-Uni avant de revenir pour des spectacles aux États-Unis et au Canada. La tournée débutera à Paris le 5 mars et se terminera par un spectacle dans sa ville natale au Music Hall de Williamsburg à New York à Brooklyn le 21 mai.

Les billets pour la prochaine tournée de Mark peuvent être trouvés sur le site du chanteur site officiel.

Three Dimensions Deep arrive quatre ans après l’arrivée du deuxième EP de Mark Conexão. Le projet était essentiel à son développement thématique en tant qu’auteur-compositeur et artiste, jetant les bases de l’interprète que nous rencontrons maintenant.

Three Dimensions Deep sort le 28 janvier et est disponible en précommande. Consultez la tracklist officielle de l’album ci-dessous.

Tracklist en trois dimensions

1 un

2. Qu’est-ce que c’est

3. La plupart des hommes

4. Guérir les blessures

5. Bulles

6. Doucement

7. FOMO

8. Tourner les pages

9. Choses étrangères

10. Marche & Marche

11. Hors de ce monde

12. Cosmique

13. Côté Obscur

14. Ça vaut le coup

15. Concurrence

16. Bonheur

17. Horizon de l’événement