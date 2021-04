Amber Mark revient avec un nouveau single soul ‘Worth It’

Chanteur, auteur-compositeur et producteur basé à New York Marque ambre revient avec un nouveau single émouvant, «Worth It», son premier single en plus d’un an et le premier morceau à venir de son prochain premier album, qui sortira plus tard cette année sur EMI / PMR Records.

«Nous sommes nos pires critiques, et je pense parfois que nous sommes les plus durs avec nous-mêmes.» dit Mark; «J’ai écrit cette chanson comme un mantra pour moi-même afin de me remonter le moral dans des situations où je me sens sans valeur. Que quelqu’un vous ait rabaissé ou que vous l’ayez fait à vous-même, cette chanson est destinée à vous aider à vous relever et à vous rappeler à quel point vous êtes digne de bonheur.

Alors que “Worth It” marque le premier single officiel depuis “Generous” de 2020, 2020 a toujours été une année extrêmement productive pour la star montante du R&B. Alors que sa ville natale de New York a été durement touchée lors de la première vague de la pandémie et placée sous stricte fermeture, Mark s’est tournée vers son simple studio à domicile pour créer une série acclamée de couvertures et d’originaux produits à domicile intitulée Covered-19, chacune accompagnée d’une vidéo maison. et des œuvres d’art.

Les couvertures de la série allaient de «Boîte en forme de cœur» de Nirvana à «Thong Song» de Sisqo et comprenait une reprise politiquement chargée de «My People… Hold On» d’Eddie Kendricks en soutien au mouvement Black Lives Matter qui a été ajouté à la playlist Spotify de Michelle Obama.

«Avec ses harmonies superposées, Mark considère le poids du mouvement; la chanson rappelle que, malgré le chagrin et la violence, le pouvoir des peuples unis recèle un vaste potentiel de changement positif », a écrit NPR dans son reportage sur la musique de protestation.

Covered-19 a été suivi d’une collaboration avec son amie de longue date Empress Of sur la chanson de protestation «You’ve Got To Feel», qui a valu à Annie Mac’s Hottest Record, «Tune Of The Week» et une place sur la playlist de Radio 1.

Plus tôt cette année, Mark a joué sur le nouveau morceau de piano house du légendaire DJ Paul Woolford, «HEAT», qui a de nouveau accroché le disque le plus chaud d’Annie Mac et une longue série de listes de lecture de Radio 1 et 2.

Écoutez «Worth It» ici.