Amber Midthunder: Que regarder si vous aimez l’actrice Ice Road

Enfer ou hautes eaux (Hulu)

Un homme divorcé en difficulté (Chris Pine) et son frère – un criminel téméraire et condamné (Ben Foster) – attirent l’attention d’un Texas Ranger grisonnant (Jeff Bridges) et de son partenaire (Gil Birmingham) lorsqu’ils font équipe pour sauver leur famille cultiver de la seule manière qu’ils connaissent : braquer des banques.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Amber Midthunder : Dans l’un de ses premiers films très acclamés et nominés aux Oscars, Amber Midthunder incarne une caissière dans une banque de Vernon, au Texas, qui devient victime de la vague de crimes des Howard Brothers dans Hell or High Water – un néo-western passionnant et intelligemment conçu. film de l’écrivain Taylor Sheridan, mettant en vedette Jeff Bridges comme, essentiellement, la version moderne de son personnage de True Grit, Rooster Cogburn.

Stream Hell ou High Water sur Hulu.

Louez Hell Or High Water sur Amazon.