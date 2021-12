Amber N. Alexander coupable de meurtre pour délit de fuite

Une femme du Kansas a été reconnue coupable cette semaine d’avoir tué une fille de 16 ans dans un accident de voiture avec délit de fuite en août, puis d’avoir tenté de dissimuler la collision en détruisant des preuves. Un jury du comté de Leavenworth a rendu un verdict de culpabilité contre un homme de 28 ans Ambre N. Alexandre sur des accusations de meurtre au deuxième degré dans la mort de Miranda Lynch.

Alexander a également été reconnu coupable d’ingérence dans les forces de l’ordre, de destruction de preuves d’un crime et de ne pas s’être arrêté à un accident qui a entraîné la mort ou aurait raisonnablement dû le savoir, a rapporté l’affilié de Kansas City NBC, KSHB.

Le procès d’Alexandre a commencé plus tôt cette semaine et s’est terminé jeudi après deux jours et demi.

Selon le rapport, les procureurs ont déclaré que le soir du 6 août, Alexander est sortie dans un bar de Lansing où elle a bu plusieurs boissons alcoolisées et plusieurs coups au cours de la nuit et jusqu’aux premières heures du 7 août. Surveillance une vidéo diffusée pendant le procès l’aurait montrée quittant l’établissement vers 2 heures du matin le 7 août et s’asseyant sur le siège conducteur de sa Subaru Outback et s’éloignant du bar.

Des images de caméras de surveillance obtenues auprès d’entreprises des environs auraient montré qu’Alexander accélérait alors qu’il se dirigeait vers le nord sur la 4e rue. Au même moment, Lynch et une jeune fille de 17 ans faisaient du vélo sur la 4e rue, voyageant également vers le nord. Alexander a ensuite heurté Lynch avec son véhicule près de la rue Kiowa. Les procureurs ont déclaré que le corps de Lynch avait atterri sur le capot de l’Outback qu’Alexander avait continué à conduire sur « jusqu’à 60 pieds » avant de faire un écart au véhicule pour la « jeter », selon KCTV, filiale de Kansas City Fox. Alexander a ensuite continué à conduire, fuyant les lieux en traversant le pont Centennial et dans l’État du Missouri.

Dans un effort pour dissimuler le délit de fuite, les autorités ont déclaré qu’Alexander avait intentionnellement conduit sa voiture hors de la route pour masquer les dommages subis lorsqu’elle a heurté Lynch. Elle a également déposé des réclamations d’assurance pour les dommages causés au véhicule qui, selon elle, se sont produits dans le parking, selon KSHB.

Les enquêteurs auraient récupéré des débris sur le site de l’accident, notamment des morceaux de phare cassé et le rétroviseur de la voiture côté passager. Les débris récupérés ont été comparés à la Subaru d’Alexander et seraient revenus comme un match parfait. Une personne qui était au bar de Lansing avec Alexander le 6 août aurait finalement pu l’identifier comme étant la conductrice du véhicule qui a heurté Lynch, a rapporté KCTV.

« La police de Leavenworth a fait un travail phénoménal dans son enquête sur ce crime », a déclaré le procureur du comté de Leavenworth. Todd Thompson a déclaré dans un communiqué après le verdict. « En outre, nous devons remercier le public d’avoir intensifié et aidé l’enquête. Nous ne serions rien sans l’aide de nos citoyens pour assurer la sécurité de notre communauté. »

Alexander doit actuellement comparaître à nouveau devant le tribunal le 2 février pour une audience de détermination de la peine.

[image via Leavenworth County Attorney’s Office]

