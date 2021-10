Amber Portwood fait un grand pas dans la réparation de sa relation avec l’ex Gary Shirley et sa femme Kristina

La situation délicate entre Amber Portwood et son ex, Gary Shirley, s’est poursuivie dans l’épisode de mardi de Teen Mom OG. Cependant, les ex semblaient être d’accord sur l’avenir de leur relation, car ils ont tous deux reconnu qu’ils voulaient que les choses soient « positives » entre eux. Ils ont même fait un grand pas en avant dans leur relation alors que Portwood, Shirley et sa femme, Kristina, se sont tous assis pour discuter de la coparentalité de Leah.

L’épisode a commencé avec Portwood expliquant qu’elle voulait discuter avec Shirley et Kristina de leur position. Comme les fans s’en souviendront, les choses ne se sont pas vraiment déroulées sans heurts pour ce trio. Au cours de la dernière année, Portwood a fait de nombreuses déclarations incendiaires à propos de Kristina et Shirley à la fois sur les réseaux sociaux et sur Teen Mom. Plus tôt cette année, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour appeler Kristina une « wh-re » et une « breuse de maison ».

Depuis lors, l’alun de 16 ans et enceinte a tenté de faire amende honorable avec la femme de son ex. Plus tard dans l’épisode, lorsque les trois stars se sont assises pour discuter, Portwood a accepté la responsabilité de son rôle dans le drame. Elle a reconnu que sa « bouche » lui a causé des ennuis en référence à certaines des choses qu’elle a dites à propos de Kristina et de Shirley. Pendant que le trio s’asseyait pour discuter de leur propre drame, le sujet principal de la conversation était la fille de Portwood et Shirley, Leah. Portwood les a poussés à créer un emploi du temps afin qu’elle sache quand elle pourrait voir sa fille. Elle souhaitait également mettre en place un emploi du temps pour que Leah et son fils James, qu’elle partage avec son ex, Andrew Glennon, puissent passer du temps ensemble.

Même si Portwood a fait des progrès pour réparer sa relation avec sa fille, Shirley a déclaré qu’il ne pensait pas que c’était le bon moment pour introduire un horaire fixe. Cependant, il était d’accord pour dire que Leah devrait passer plus de temps avec sa mère et son frère. Lors d’une conversation qu’il a eue avec Kristina après leur entretien, il a même dit qu’il voulait que Leah puisse faire confiance à sa mère et avoir une relation avec elle. Dans sa propre réflexion sur la réunion, Portwood a déclaré à un producteur que Shirley n’était pas « si gentille » mais que c’était dans l’ensemble une discussion positive. Elle a également dit qu’elle accepte que Leah ait besoin de plus de temps pour avoir une relation avec elle. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.