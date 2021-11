Amber Portwood fait un pas important vers la réconciliation avec sa fille Leah

Amber Portwood progresse dans sa relation avec sa fille Leah. Dans l’épisode de mardi de Teen Mom OG, Portwood a montré à sa fille qu’elle se dévouait à être là pour elle. Cependant, Leah n’était pas particulièrement réceptive aux tentatives de réconciliation de Portwood.

Auparavant, Portwood était d’accord avec son ex, Gary Shirley, avec qui elle partage Leah, qu’ils prendraient les choses lentement lorsqu’il s’agirait de réparer sa relation avec leur fille. Alors que Portwood n’était pas contente de devoir prendre les choses à un rythme plus lent, elle a accepté de faire ce qui était le mieux pour le bien-être de Leah. Dans un effort pour aller de l’avant, Shirley a invité Portwood chez lui afin qu’elle puisse s’asseoir pour un repas avec la famille. Une fois arrivée à sa résidence, elle a été chaleureusement accueillie par Shirley et sa femme Kristina. Cependant, elle a reçu un accueil glacial de Leah.

Leah ne s’est pas engagée avec Portwood pendant le repas. Après avoir mangé, Portwood a remarqué que Leah transportait un boîtier de DVD. Elle lui a demandé de quoi parlait le film, mais le préadolescent ne semblait pas prêt à discuter, car elle a simplement dit qu’il s’agissait d’un film sur des choses. Finalement, et après quelques encouragements doux de Portwood, Leah a expliqué que l’intrigue du film traitait d’une mère possédée qui a une relation tendue avec sa fille de cinq ans qu’elle essaie d’éloigner de son père. Il est difficile de ne pas penser aux similitudes globales entre la description et la situation actuelle de la star de Teen Mom. Portwood était auparavant absente de la vie de Leah lorsqu’elle a passé du temps en prison, un fait qui a en partie conduit à la séparation actuelle entre les deux.

Portwood a quitté la résidence après beaucoup de maladresse entre elle et sa fille. Shirley et Kristina ont toutes deux fait leurs adieux à Portwood, mais pas Leah. Alors qu’elle rentrait chez elle, la personnalité de MTV a fait remarquer aux caméras qu’elle n’était pas sûre du but de la réunion. Portwood a ensuite parlé avec un producteur après qu’elle ait eu le temps de décompresser. Elle a expliqué qu’elle n’aimait pas la façon dont Leah était devenue « vivante » lorsqu’il s’agissait de lui poser des questions sur le film. Mais, elle a admis qu’il faudrait un certain temps pour qu’elle et Leah reviennent au bon endroit et a ajouté que la réunion était un pas dans la bonne direction.