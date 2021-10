Amber Portwood parle de sa vie amoureuse après avoir fait son coming out en tant que bisexuelle

Dans l’épisode de mardi soir de Teen Mom OG, Amber Portwood a partagé une révélation majeure sur sa vie personnelle. Lors d’une discussion avec un producteur sur ses prochains mémoires, Portwood a révélé qu’elle était bisexuelle. Alors que la star de télé-réalité a déclaré qu’elle avait un peu « peur » de partager la nouvelle publiquement, elle a estimé que c’était le bon moment pour le faire.

Portwood a expliqué au producteur qu’elle était en train d’écrire son deuxième mémoire. Elle a publié son premier livre, Never Too Late, en 2014. Quant à ce que son deuxième mémoire impliquera, elle a expliqué qu’il ne serait pas aussi « PG » que son premier et qu’il contiendrait certaines de ses pensées les plus non filtrées à son sujet. la vie. L’un des sujets qu’elle abordera concerne sa sexualité.

Portwood a déclaré que certaines personnes pourraient être « choquées » d’apprendre qu’elle est bisexuelle, car elle parlera de sa sexualité comme jamais auparavant dans son nouveau livre. La star de télé-réalité a partagé qu’elle avait déjà fréquenté une autre femme quand elle avait environ 20 ans, expliquant que leur relation avait duré environ huit mois. La star de Teen Mom a admis avoir un peu « peur » de partager cet aspect de sa vie, mais elle a dit qu’elle avait l’impression que c’était quelque chose qu’elle devait faire pour ses enfants, Leah et James. Portwood a déclaré qu’un « grand facteur » dans sa décision de sortir était ses enfants, car elle ne veut pas qu’ils pensent qu’il n’y a rien de mal à être bisexuel.

Le producteur a ensuite demandé à Portwood comment elle pensait que son ex, Gary Shirley, avec qui elle partage sa fille Leah, prendrait la nouvelle. Elle a dit qu’elle pensait qu’il y répondrait négativement, car sa relation avec Leah a été mise à rude épreuve ces derniers temps. Portwood a dit que Shirley n’était pas d’accord pour qu’ils aillent en thérapie avec leur fille, donc elle ne sait pas comment il va entendre parler de sa sexualité. Mais, plus tard, lors d’une conversation avec sa mère, Portwood a expliqué davantage la situation.

Portwood est sorti avec sa mère au cours de cette conversation, et elle a réagi positivement à la nouvelle et a dit à sa fille qu'elle l'aimait. Sa mère l'a exhortée à avoir une discussion avec Leah à ce sujet, car elle ne veut pas que la fillette de 12 ans entende la nouvelle d'une source extérieure. Les fans devront se connecter à l'épisode Teen Mom OG de la semaine prochaine pour voir comment Portwood annonce la nouvelle à Leah et Shirley.