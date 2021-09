Amber Portwood traite des allégations de maltraitance d’enfants d’un ex

La star de Teen Mom, Amber Portwood, riposte aux affirmations de son ex, Andrew Glennon, à propos de sa parentalité. Selon The Sun, Glennon avait précédemment affirmé que Portwood avait frappé leur fils de 3 ans, James. En réponse, Portwood nie non seulement les allégations de Glennon, mais elle demande également la garde complète de leur fils.

Portwood aurait demandé que Glennon soit jugé pour outrage au tribunal en raison de ses allégations. Le Sun a obtenu des documents judiciaires, qui indiquaient que Portwood avait dit à Glennon que leur fils avait ce qui semblait être un bouton de fièvre ou un aphte à l’intérieur de sa lèvre. Elle aurait pris une photo et l’aurait envoyée à Glennon. Les documents ont continué à exprimer que Glennon “a publié une déclaration sur les réseaux sociaux accusant Mère d’avoir frappé l’enfant des parties, puis a supprimé le message par la suite … des captures d’écran de son message ont été rendues publiques”.

La star de Teen Mom OG affirme que les commentaires de son ex ont violé leur accord de garde précédent. Elle a également déclaré que ses propos étaient « faux et diffamatoires » et qu’ils étaient partagés afin de « nuire à Mère [Portwood] et sa réputation. » Ce différend n’est pas le seul problème juridique auquel les deux sont confrontés. Portwood a accusé Glennon d’avoir publié des photos de James sur les réseaux sociaux, ce qui constituerait une violation de leur accord de garde. En conséquence, elle demande que Glennon soit condamnée pour outrage au tribunal et qu’il paie les honoraires de son avocat.En outre, elle cherche à obtenir la garde complète de leur fils.

“De toute évidence, Amber a été dévastée par les implications”, a déclaré une source au Sun à propos de l’affaire. “Elle a peur qu’à cause de son passé, les gens puissent le croire, mais il n’y a absolument aucune vérité là-dedans.” Glennon détient la garde physique principale de James depuis juillet 2019. À l’époque, il avait obtenu la garde physique de leur fils après l’arrestation de Portwood pour violence domestique à son encontre. Actuellement, les ex partagent la garde légale conjointe. Dans leur accord de garde, Portwood a trois visites non supervisées par semaine avec James. Mais, elle demande que cet accord soit modifié, citant les lignes directrices sur le temps parental de l’Indiana. Les lignes directrices notent que le temps parental pourrait être augmenté lorsqu’un enfant atteint l’âge de 3 ans. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.