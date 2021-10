Amber Portwood, une maman adolescente, se révèle bisexuelle

Bois de porto ambré est prête à dire sa vérité.

Dans l’épisode du 12 octobre de Teen Mom OG, la star de télé-réalité de MTV s’est assise avec son producteur, David, pour parler du deuxième livre qu’elle écrit actuellement.

« C’est à propos de ma vie. La vraie merde », a-t-elle taquiné. « [My first book Never Too Late] était PG-13. Je viens de sortir de prison. J’étais en liberté conditionnelle. Je venais juste de me présenter de nouveau dans le monde. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que serait le deuxième projet, Amber a partagé une révélation personnelle. « Les gens vont probablement être un peu choqués que je sois bisexuelle, que j’aie eu une relation avec une femme pendant huit mois auparavant », a-t-elle expliqué. « Je pense que j’avais environ 20 ans. »

Selon Ambre, ex Gary Shirley connaît sa sexualité. Leur fille de 12 ans Horrible ne fait pas. Quant à savoir pourquoi elle voulait sortir maintenant, Amber a expliqué que ses enfants étaient de grands facteurs de motivation.