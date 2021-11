Amber Portwood, une mère adolescente, frustrée après ses retrouvailles avec Leah

Bois de porto ambré fait un pas de géant en avant.

Dans l’épisode du 2 novembre de Teen Mom OG, Gary Shirley a invité son ex à passer du temps avec leur fille de 12 ans Horrible. Et bien que cela puisse sembler être la coparentalité de deux ex amicaux, les téléspectateurs savaient que c’était bien plus que cela.

« Cela fait un moment que je n’ai pas vu Leah, et je suis excitée mais aussi anxieuse », a expliqué Amber avant la réunion devant la caméra, qui se préparait depuis des mois. « Je veux y aller doucement et ne rien forcer pour lui montrer que je suis là et engagé. »

Alors, Amber s’est-elle rapprochée de la reconstruction d’une relation avec Leah ? Heureusement, il n’y a pas eu de drame car la famille a bavardé autour de sandwichs et de macaroni au fromage.

« Vivre seul au cours des 16 derniers mois a été incroyable », a déclaré Amber à la femme de Gary, Kristina Shirley. « J’ai vraiment compris les choses et j’aime me détendre et j’essaie juste de faire mes devoirs et c’est paisible, je pense. Mais cela me stresse parce que je ne sais pas si je vais obtenir un A ou un B. Mais je sais que j’obtiens un A en psychologie. «