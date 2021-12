Amber Portwood vise Kristina et Gary Shirley après la tempête des retrouvailles

Au cours de la première partie de la réunion Teen Mom OG, Amber Portwood a quitté la scène après que son ex, Gary Shirley, a annoncé que leur fille Leah était en thérapie. Portwood, qui a insisté pour que Leah suive une thérapie afin qu’ils puissent résoudre leurs problèmes, n’a pas été ravi d’entendre cette nouvelle pour la première fois devant la caméra. La personnalité de MTV est revenue sur scène lors de la deuxième partie des retrouvailles, qui a été diffusée mardi soir, et elle avait beaucoup à dire à la fois à Shirley et à sa femme, Kristina.

Lorsque Portwood a quitté la scène, elle a été suivie par le co-animateur de la réunion, le Dr Drew Pinsky. Ils ont rencontré Kristina, qui attendait dans les coulisses d’être amenée. Portwood lui a demandé. « Comment vous sentiriez-vous si on ne vous avait pas dit que votre fille allait suivre une thérapie ? » Elle a poursuivi en disant à Pinsky qu’elle avait parlé de cette affaire avec Kristina, qui soutenait que Leah suivait une thérapie alors que Shirley ne l’était pas.

Pinsky a finalement remis les retrouvailles sur la bonne voie, Portwood revenant sur scène et Kristina étant amenée. À ce stade, le co-animateur de la réunion a déclaré qu’il voulait entendre le point de vue de Kristina sur la situation, car elle est également mère. Kristina a ensuite expliqué pourquoi Leah ne voulait pas que sa mère soit au courant de sa séance de thérapie jusqu’à maintenant, affirmant que la jeune fille de 13 ans voulait que cela reste silencieux afin qu’elle et Portwood puissent éventuellement mettre leur relation sur une voie positive.

Portwood a dit qu’elle pouvait le voir de cette perspective. Pourtant, elle voulait être informée de cette information sur sa fille hors caméra. Shirley a expliqué que leur fille ne voulait tout simplement pas que la nouvelle se répande trop car il s’agissait d’une affaire personnelle. Même si le segment a commencé sur une note un peu controversée, il semblait que Portwood, Shirley et Kristina ont pu surmonter la situation et sont bien placés aujourd’hui. Portwood s’est même excusé auprès de Kristina pour ses explosions passées sur les réseaux sociaux. La star de télé-réalité a ajouté qu’elle l’avait injustement ciblée, car elle rejetait la faute sur Kristina pour sa relation brisée avec Leah. Elle a ajouté qu’elle était heureuse que Kristina soit dans sa vie aujourd’hui.