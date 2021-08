Amber Rose accuse AE de tricherie sur Instagram Stories

gotpap / Bauer-Griffin.

Amber Rose a publié une déclaration sur Instagram Stories accusant son partenaire, le directeur musical Alexander “AE” Edwards, de l’avoir trompée avec 12 personnes différentes. Les gens rapportent qu’Amber et AE – qui ont un fils ensemble – sont en couple depuis trois ans.

“Je suis fatiguée d’être trompée et d’être gênée dans les coulisses”, a déclaré Amber dans sa déclaration. “Tous les 12 de vos clochards (ceux que je connais, il y en a probablement plus) peuvent l’avoir. Vous saviez tous très bien qu’il était en couple avec un bébé et vous avez tous décidé de le baiser quand même. Je vu tous les SMS et les DM. Vous étiez tous bien au courant, mais vous ne me devez aucune loyauté, donc c’est n’importe quoi. “

“Je ne peux plus être la seule à me battre pour ma famille”, a-t-elle poursuivi. “J’ai été si loyal et transparent mais je n’ai pas eu la même énergie en retour. Je ne dirai jamais les prénoms parce que je ne suis pas en train de ruiner des vies mais vous savez tous que vous l’êtes tous . Quant à lui… Le manque de loyauté et le manque de respect sont ridicules et j’en ai fini.”

Dans un autre article, Amber a qualifié sa mère de narcissique et a déclaré: “Je suis fatiguée d’être maltraitée mentalement et émotionnellement par des personnes que j’aime. Je souffre en silence depuis longtemps et je n’en peux plus. C’est pourquoi j’ai été si silencieux. J’ai été une coquille de qui j’étais mais je refuse de laisser qui que ce soit m’endommager plus. Famille ou pas. “

AE ne semble pas avoir encore commenté le message d’Amber.

