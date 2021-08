Amber Rose accuse Alexander ‘AE’ Edwards de l’avoir trompée .

Amber a accusé son partenaire d’infidélité (Photo : Phillip Faraone/.)

Amber Rose a accusé son partenaire Alexander ‘AE’ Edwards de l’avoir trompée avec au moins 12 femmes.

Le mannequin de 37 ans a partagé une publication sur des histoires Instagram, ce qui implique que sa relation avec le directeur musical est terminée en raison de l’infidélité présumée.

Amber est en couple avec AE depuis trois ans et ils partagent un fils de 22 mois, Slash Electric.

Dans le message, Amber n’a pas nommé AE directement, mais a suggéré que 12 femmes se sont impliquées avec lui alors qu’elles “savaient très bien qu’il était en couple avec un bébé”.

Le fondateur de SlutWalk a écrit: “Je suis fatigué d’être trompé et d’être gêné dans les coulisses. Tous les 12 de vous tous (ceux que je connais, il y en a probablement plus) peuvent l’avoir. Vous saviez tous très bien qu’il était en couple avec un bébé et vous avez tous décidé de le baiser de toute façon. J’ai vu tous les SMS et les DM. Vous étiez tous au courant, mais vous ne me devez aucune loyauté, donc c’est n’importe quoi.

«Je ne peux plus être le seul à me battre pour ma famille. J’ai été si loyal et transparent mais je n’ai pas reçu la même énergie en retour. Je ne dirai jamais les noms des filles parce que je ne suis pas en train de ruiner des vies mais vous savez tous qui vous êtes.

‘Quant à lui… Le manque de loyauté et le manque de respect sont ridicules et j’en ai fini.’

Les stars sont ensemble depuis trois ans (Photo : Alexander Tamargo/.)

Amber a ensuite tourné son attention vers sa mère Dorothy, disant qu’elle pouvait ” aussi foutre le bordel de ma vie “, et a ajouté qu’elle ” souffrait en silence depuis longtemps et que je n’en peux plus ” .

Elle a écrit: «J’ai été une coquille de qui j’étais, mais je refuse de laisser quiconque m’endommager davantage. Famille ou pas.

Amber a également effacé l’intégralité de son compte Instagram à moins d’une publication de juillet 2020, avec une vidéo de Yung Miami des City Girls discutant de sa sexualité après être devenue mère.

AE, 32 ans, n’a pas encore répondu aux allégations, bien qu’il ait été actif sur les réseaux sociaux.

Quelques heures après qu’Amber ait partagé sa publication, le rappeur a publié des histoires sur Instagram le montrant en train de jouer avec leur fils Slash.

Des photos d’Amber restent toujours sur son fil Instagram, y compris un article sur la fête des mères partagé en mai : « Bonne fête des mères ! ❤️ Je t’aime. Je regarde toujours @ Slash et je ne peux pas croire qu’il est à moi. Merci 4 de m’avoir choisi. Slash, Bash et moi-même sommes à jamais bénis d’avoir votre lumière dans notre vie et de partager cette vie avec vous. Bonne fête des mamans.’

Amber suit toujours AE sur Instagram.

Le couple a été photographié pour la première fois ensemble en 2018 et a accueilli leur fils ensemble l’année suivante.

Parlant précédemment de leur relation, Amber a déclaré que le vice-président d’A&R de Def Jam Records ” est entré dans ma vie à un moment où j’en ai eu assez du narcissisme, de la tricherie et des abus que j’ai subis au fil des ans de mes relations précédentes ” .

Elle a écrit sur Instagram: “ Je me suis sentie tellement endommagée quand je l’ai rencontré et l’ai repoussé au début, il m’a parlé de tout tout en m’aimant et en travaillant avec moi pour que je puisse surmonter ma peur d’aimer quelqu’un de la manière la plus saine encore. Alors @ae4president Merci pour tout votre amour et votre soutien bébé. Je t’aime beaucoup.’

Amber était auparavant en couple avec Kanye West et était mariée à Wiz Khalifa de 2013 à 2016 ; le couple partage un fils de huit ans, Sebastian.

Metro.co.uk a contacté Edwards pour commentaires.



