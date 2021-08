Amber Rose dit “La douleur est si profonde” alors qu’AE Edwards admet avoir triché

Bien qu’Amber n’ait pas identifié Alexander dans son message, il a ensuite abordé les accusations lors d’un Instagram Live avec DJ Big Von dans son émission PST.

“Je me suis dit ‘S – t, je me suis fait prendre.’ Je me suis déjà fait prendre, tu vois ce que je veux dire ? Et elle en a juste assez, visiblement”, a-t-il déclaré jeudi 19 août. Je l’aime pourtant. C’est ma meilleure amie, la mère de mon fils. Je le voit [Sebastian], mon beau-fils aussi. Mais… j’aime les femmes.”

« A la fin, » continua-t-il. “Je ne pense pas que quiconque puisse être heureux ou réussir si vous n’êtes pas vraiment vous-même, que les autres le comprennent ou vous en blâment … C’est juste qui je suis, et ce n’est pas comme ça qu’elle veut être aimée.”

Il a ajouté: “Elle en avait assez. Mais à la fin de la journée, je suis moi.”