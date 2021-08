in

Amber Rose en a marre des infidélités de son petit ami Alexander Edwards. Amber Rose dit que son petit ami l’a trompée avec au moins 12 femmes. Le mannequin a jeté tout le linge sale sur leur relation de près de trois ans, déclarant qu’elle est déjà fatiguée.

“Je suis fatiguée d’être dupe et embarrassée dans les coulisses”, a-t-elle écrit dans une série d’histoires Instagram ce mercredi. «Vous tous les 12 (dont je sais qu’il y en a probablement plus) pouvez l’avoir. Vous saviez tous qu’il était en couple avec un bébé et vous avez tous décidé de coucher avec lui de la même manière.” « J’ai vu tous les SMS et les DM. Vous le saviez tous, mais vous ne me devez pas de loyauté, alors peu importe », a-t-il ajouté.

Je vois déjà toutes les femmes se sentir mal à propos de ce message, avec des regrets pour ce qu’elles ont fait. Allez! Comme s’ils s’en souciaient.

Rose a ajouté qu’elle s’abstenait d’exposer des femmes qui auraient couché avec Edwards sachant qu’il était en couple.

« Je ne peux plus être le seul à me battre pour ma famille. J’ai été si loyal et transparent mais je n’ai pas reçu la même énergie en retour. Je ne dirai jamais les noms des filles parce que je ne suis pas en train de ruiner des vies, mais vous savez tous qui vous êtes. » “Et quant à lui … Le manque de loyauté et le manque de respect sont ridicules et j’en ai fini” – Amber a déclaré, laissant entendre que le couple s’est séparé.

Bon, si ça s’est terminé, tant mieux pour elle, pourquoi rester avec un homme qui ne la respecte pas du tout.

Dans un autre article, elle a critiqué sa mère en publiant : « Ma mère narcissique et en colère peut aussi sortir de ma foutue vie. Pour mes enfants.”

“Je suis fatiguée d’être agressée mentalement et émotionnellement par les gens que j’aime et je souffre en silence depuis longtemps et je n’en peux plus” – a-t-elle écrit dans un troisième post. “C’est pourquoi j’ai été si silencieux, j’ai été un protecteur de qui j’étais mais je refuse de laisser quelqu’un me blesser davantage. Famille ou pas.”

Rose et Edwards sont ensemble depuis septembre 2018 et sont les parents d’un garçon, Slash Electric, né en octobre 2019. Rose a un fils aîné, Sebastian, avec son ex-mari, Wiz Khalifa. Amber Rose était déjà sortie avec 21 Savage et Kanye West.

Ainsi, Amber Rose en a marre des infidélités de son petit ami Alexander Edwards. Peut-être que vous devriez changer le type d’homme que vous recherchez… BTW, j’allais poster une photo d’Amber depuis son Insta mais elle a tout supprimé, aucun message.

