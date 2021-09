Amber sera lancé dans 44 États des États-Unis

in

L’échange de bitcoins australien Amber devrait être lancé aux États-Unis dans 44 États via une version bêta publique.

Amber, l’application d’accumulation de Bitcoin basée en Australie qui a engendré toute une génération de produits Dollar Cost Average (DCA) dans le monde, a annoncé son lancement aux États-Unis, selon un communiqué de presse envoyé à Bitcoin Magazine.

« Nous avons décidé de déployer l’application par étapes, de sorte que les premières versions aux États-Unis n’auront pas toutes les fonctionnalités que nous avons chez nous en Australie, mais c’est un début », a déclaré le PDG et fondateur d’Amber, Aleks Svetski. « Nous voulons mettre le produit entre les mains des gens afin de mieux prioriser ce que les gens veulent nous voir construire ensuite. »

L’application est actuellement en version bêta privée pour iOS et Android, avec des plans pour passer à une version bêta publique en octobre prochain. Les clients auront accès à Amber Basic ainsi qu’à l’option de leur service premium, Amber Black, qui propose aux utilisateurs d’empiler autant de bitcoins qu’ils le souhaitent sans frais. L’application sera disponible dans 44 États une fois la version bêta rendue publique.

Après son lancement aux États-Unis, la société vise à se développer sur les marchés émergents d’Amérique latine et d’Amérique du Sud. La vision d’Amber pour l’application est de devenir une “super application” tout-en-un où les utilisateurs peuvent avoir accès à un pouvoir d’achat sous forme de fiat, gagner des bitcoins et faire des achats dans l’application, le tout sans jamais avoir à vendre leur bitcoin.

Svetski a expliqué : « Les entreprises Bitcoin ne sont pas seulement l’avenir de la finance, mais l’avenir de la technologie de la liberté. Tout comme Bitcoin ‘brise tous les modèles’, les entreprises Bitcoin briseront toutes les entreprises héritées dans des secteurs verticaux aussi divers que les réseaux sociaux, l’investissement, l’épargne, les communications, les jeux, le commerce, les transports, etc.

Amber compte des investisseurs tels que Fulgur Ventures, Morgan Creek Digital et une grande université australienne. Ils ont récemment fermé davantage de financements de l’investisseur principal Fundamental Labs et lancent cette semaine une courte campagne sur BnkToTheFuture qui permettra aux gens d’investir dans l’entreprise et de s’exposer à ses avantages.

Vous pouvez trouver Amber sur Twitter : @TheAmberApp

Vous pouvez également en savoir plus sur leur campagne BnkToTheFuture sur :

https://app.bnktothefuture.com/pitches/amber